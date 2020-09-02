«Яндекс» начал эвакуацию сотрудников из Беларуси
25.08.2020
«Яндекс» на прошлой неделе вывез из Беларуси часть сотрудников своего офиса, а тех, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные дома, рассказали The Bell двое источников, знакомых с ситуацией в компании. Это произошло после обысков силовиков, которые прошли в компании 13 августа.
Всего в белорусском офисе «Яндекса» работает порядка 300 человек. Часть из них компания на прошлой неделе вывезла в Россию, рассказали двое собеседников, знакомых с ситуацией в белорусском офисе. Пока что речь идет не о большинстве, а о некоторых сотрудниках, уточнил один из них.
Для решения проблемы белорусского офиса в компании действует специальный оперштаб: он помогает решать вопросы безопасности местных сотрудников и оказывает юридическую помощь тем, кому она требуется, говорит еще один собеседник The Bell.
Сам белорусский офис, как и другие офисы «Яндекса», уже несколько месяцев закрыт для посещения и все сотрудники работают на удаленном режиме. «Некоторые сотрудники уехали из города», — добавили там.
Организовать вывоз сотрудников компании пришлось после того, как 13 августа в белорусский филиал «Яндекса» и Uber обыскали: тогда, в офисы компаний пришли люди в черной одежде и с оружием в руках, представившиеся сотрудниками управления МВД по борьбе с оргпреступностью.
Что именно интересовало силовиков, до сих пор официально не известно, однако двое источников The Bell рассказали, что оперативники хотели получить данные о поездках сервиса «Такси». Сделать этого им не удалось, утверждают оба. В Белоруссии, как и в России, действует свое законодательство, которое позволяет получить требуемые данные законным путем — однако эта ситуация была совершенно не такой.
«В ходе обыска никакое оборудование, данные или документы переданы не были», — подтвердили в пресс-службе компании. Помимо «Такси», минский офис «Яндекса», открытый в 2011 году, занимается развитием других ключевых продуктов «Яндекса» — «Поиска», «Почты», «Картинок», «Рекламы», «Карт» и так далее, говорится на сайте компании.
После обысков в белорусских «Яндексе» и Uber свой офис в Минске решила закрыть и Rakuten, владелец сервиса Viber. Его гендиректор Джамел Агауа объяснил в комментарии для Forbes, что из-за внезапных обысков у «соседей» в компании «решили эвакуировать наш офис ради безопасности». «Двое наших сотрудников были арестованы. Арестован также был отец одного из сотрудников. Все трое оказались под арестом без видимых причин». Если ситуация не улучшится, Viber не будет больше инвестировать в Беларусь, говорил он: «Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе».
Всего в белорусском офисе «Яндекса» работает порядка 300 человек. Часть из них компания на прошлой неделе вывезла в Россию, рассказали двое собеседников, знакомых с ситуацией в белорусском офисе. Пока что речь идет не о большинстве, а о некоторых сотрудниках, уточнил один из них.
Для решения проблемы белорусского офиса в компании действует специальный оперштаб: он помогает решать вопросы безопасности местных сотрудников и оказывает юридическую помощь тем, кому она требуется, говорит еще один собеседник The Bell.
Сам белорусский офис, как и другие офисы «Яндекса», уже несколько месяцев закрыт для посещения и все сотрудники работают на удаленном режиме. «Некоторые сотрудники уехали из города», — добавили там.
Организовать вывоз сотрудников компании пришлось после того, как 13 августа в белорусский филиал «Яндекса» и Uber обыскали: тогда, в офисы компаний пришли люди в черной одежде и с оружием в руках, представившиеся сотрудниками управления МВД по борьбе с оргпреступностью.
Что именно интересовало силовиков, до сих пор официально не известно, однако двое источников The Bell рассказали, что оперативники хотели получить данные о поездках сервиса «Такси». Сделать этого им не удалось, утверждают оба. В Белоруссии, как и в России, действует свое законодательство, которое позволяет получить требуемые данные законным путем — однако эта ситуация была совершенно не такой.
«В ходе обыска никакое оборудование, данные или документы переданы не были», — подтвердили в пресс-службе компании. Помимо «Такси», минский офис «Яндекса», открытый в 2011 году, занимается развитием других ключевых продуктов «Яндекса» — «Поиска», «Почты», «Картинок», «Рекламы», «Карт» и так далее, говорится на сайте компании.
После обысков в белорусских «Яндексе» и Uber свой офис в Минске решила закрыть и Rakuten, владелец сервиса Viber. Его гендиректор Джамел Агауа объяснил в комментарии для Forbes, что из-за внезапных обысков у «соседей» в компании «решили эвакуировать наш офис ради безопасности». «Двое наших сотрудников были арестованы. Арестован также был отец одного из сотрудников. Все трое оказались под арестом без видимых причин». Если ситуация не улучшится, Viber не будет больше инвестировать в Беларусь, говорил он: «Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе».
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