18.08.2020

Оргкомитет национального забастовочного комитета распространил сегодня следующую информацию:







ПОМОЩЬ БАСТУЮЩИМ

Создавайте стачкомы на своих предприятиях (юридические инструкции - https://bit.ly/3h7H2Uy), организуйтесь и беларусы обязательно вас поддержат. Солидарность сильнее репрессий, работаем дальше для новой Беларуси! Жыве Беларусь!





- Евросоюз готовит пакет санкций против Лукашенко и его окружения. Вместе с этими документами идёт подготовка к тому, чтобы выделить всем бастующим помощь на время забастовок.- Создан Фонд Солидарности, куда собираются деньги бизнеса и простых людей, готовых поддержать рабочих. О поддержке бастующих заявляет национальный бизнес.- Национальный забастовочный комитет напрямую соединяет стачкомы с бизнесом, который будет брать шефство над предприятиями.СОЦ.ПАКЕТ- Мы уже договариваемся с ресторанами и кафе, которые хотят поставлять рабочим горячие обеды.- Многие предприниматели готовы предоставлять рабочим скидки, подарочные сертификаты, бесплатные услуги и медицинскую помощь.- Беларусы также берутся помочь подготовить сбор детей рабочих к школе, если это будет необходимо.Бизнес, хотите помочь рабочим? Заполните форму: https://bit.ly/3axKg14Физлицо и хочешь помочь рабочим? https://bit.ly/344ANgHНуждаешься в помощи? https://bit.ly/3gZC63XОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ:- IT-компании готовы помочь детям рабочих с прохождение IT-курсов;- Ряд инициатив будет заниматься переобучением и трудоустройством рабочих, если кого-то уволят во время забастовок.- Будут открыты бесплатные онлайн-курсы по подготовке IT (и не только) специалистов.