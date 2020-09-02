В Беларуси может появиться стекольный холдинг
14.08.2020
Холдинг организаций стекольной промышленности будет создан в Беларуси в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Гродненский стеклозавод" Юрий Скрипко по итогам совещания у главы государства по актуальным вопросам функционирования и повышения эффективности строительной отрасли.
Вопрос о создании холдинга обсуждался на совещании. По словам Юрия Скрипко, процесс его формирования сейчас находится на финальной стадии. Необходимость создания холдинга объясняется тем, что ранее были положительные примеры объединения производств, которые дали хороший результат. "Поэтому вопрос будет прорабатываться и скоро ему будет найдено решение", - сказал гендиректор.
Вопрос о создании холдинга обсуждался на совещании. По словам Юрия Скрипко, процесс его формирования сейчас находится на финальной стадии. Необходимость создания холдинга объясняется тем, что ранее были положительные примеры объединения производств, которые дали хороший результат. "Поэтому вопрос будет прорабатываться и скоро ему будет найдено решение", - сказал гендиректор.
Ожидается, что в состав холдинга войдут ОАО "Гомельстекло", "Гродненский стеклозавод" (с филиалом "Елизово"), стеклозавод "Неман", "Белмедстекло".
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