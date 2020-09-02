Действие указа о поддержке экономики могут продлить

14.08.2020

Министерство экономики предлагает продлить срок действия указа «О поддержке экономики».



Как сообщает пресс-служба министерства, продление срока действия указа прорабатывается как для субъектов хозяйствования, которые воспользовались мерами поддержки, так и тех, кто еще не прибег к ним. Кроме того, обсуждается расширение перечня видов экономической деятельности, попадающих под нормы указа. Проект документа будет внесен в правительство.



Напомним, указом №143 беларусским организациям была предоставлена возможность получить отсрочку и рассрочку по уплате имущественных налогов, также были созданы механизмы для снижения арендной платы и другие меры. Они предоставлялись во втором и третьем кварталах.