Треть поступлений в бюджет Минска - налоги десяти компаний
29.06.2020
Треть доходов консолидированного бюджета Минска в январе—мае обеспечили десять крупных налогоплательщиков.
По информации столичной инспекции Министерства по налогам и сборам в рейтинге плательщиков, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, — «Газпром трансгаз Беларусь», «Славнефтехим», «Табак-Инвест», «Минскэнерго», «Беларусбанк», «Мобильные ТелеСистемы», Белорусская нефтяная компания, «А1», «Минск Кристалл», Минский завод виноградных вин.
Данными организациями уплачено в бюджет 1,7 млрд рублей, или треть доходов консолидированного бюджета города.
В целом за пять месяцев Минск собрал 5 млрд 609,8 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.
В составе хозяйствующих субъектов 58,7 тыс. организаций и 80,3 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов и сборов являются 264,9 тыс. граждан.
Вклад организаций негосударственного сектора составляет 73,1% всех поступлений, на организации госсектора приходится 22,2%, на физических лиц — 2,7%, на индивидуальных предпринимателей — 2%.
По информации столичной инспекции Министерства по налогам и сборам в рейтинге плательщиков, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, — «Газпром трансгаз Беларусь», «Славнефтехим», «Табак-Инвест», «Минскэнерго», «Беларусбанк», «Мобильные ТелеСистемы», Белорусская нефтяная компания, «А1», «Минск Кристалл», Минский завод виноградных вин.
Данными организациями уплачено в бюджет 1,7 млрд рублей, или треть доходов консолидированного бюджета города.
В целом за пять месяцев Минск собрал 5 млрд 609,8 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.
В составе хозяйствующих субъектов 58,7 тыс. организаций и 80,3 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов и сборов являются 264,9 тыс. граждан.
Вклад организаций негосударственного сектора составляет 73,1% всех поступлений, на организации госсектора приходится 22,2%, на физических лиц — 2,7%, на индивидуальных предпринимателей — 2%.
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