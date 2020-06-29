29.06.2020





Определить язык Азербайджанский Албанский Амхарский Английский Арабский Армянский Африкаанс Баскский Белорусский Бенгальский Бирманский Болгарский Боснийский Валлийский Венгерский Вьетнамский Гавайский Гаитянский Галисийский Голландский Греческий Грузинский Гуджарати Датский Зулу Иврит Игбо Идиш Индонезийский Ирландский Исландский Испанский Итальянский Йоруба Казахский Каннада Каталанский Киргизский Китайский Трад Китайский Упр Корейский Корсиканский Курманджи Кхмерский Кхоса Лаосский Латинский Латышский Литовский Люксембургский Македонский Малагасийский Малайский Малаялам Мальтийский Маори Маратхи Монгольский Немецкий Непальский Норвежский Панджаби Персидский Польский Португальский Пушту Румынский Русский Самоанский Себуанский Сербский Сесото Сингальский Синдхи Словацкий Словенский Сомалийский Суахили Сунданский Таджикский Тайский Тамильский Телугу Турецкий Узбекский Украинский Урду Филиппинский Финский Французский Фризский Хауса Хинди Хмонг Хорватский Чева Чешский Шведский Шона Шотландский (гэльский) Эсперанто Эстонский Яванский Японский Азербайджанский Албанский Амхарский Английский Арабский Армянский Африкаанс Баскский Белорусский Бенгальский Бирманский Болгарский Боснийский Валлийский Венгерский Вьетнамский Гавайский Гаитянский Галисийский Голландский Греческий Грузинский Гуджарати Датский Зулу Иврит Игбо Идиш Индонезийский Ирландский Исландский Испанский Итальянский Йоруба Казахский Каннада Каталанский Киргизский Китайский Трад Китайский Упр Корейский Корсиканский Курманджи Кхмерский Кхоса Лаосский Латинский Латышский Литовский Люксембургский Македонский Малагасийский Малайский Малаялам Мальтийский Маори Маратхи Монгольский Немецкий Непальский Норвежский Панджаби Персидский Польский Португальский Пушту Румынский Русский Самоанский Себуанский Сербский Сесото Сингальский Синдхи Словацкий Словенский Сомалийский Суахили Сунданский Таджикский Тайский Тамильский Телугу Турецкий Узбекский Украинский Урду Филиппинский Финский Французский Фризский Хауса Хинди Хмонг Хорватский Чева Чешский Шведский Шона Шотландский (гэльский) Эсперанто Эстонский Яванский Японский Звуковая функция ограничена 200 символами Настройки : История : Обратная связь : Donate Закрыть

Треть доходов консолидированного бюджета Минска в январе—мае обеспечили десять крупных налогоплательщиков.По информации столичной инспекции Министерства по налогам и сборам в рейтинге плательщиков, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, — «Газпром трансгаз Беларусь», «Славнефтехим», «Табак-Инвест», «Минскэнерго», «Беларусбанк», «Мобильные ТелеСистемы», Белорусская нефтяная компания, «А1», «Минск Кристалл», Минский завод виноградных вин.Данными организациями уплачено в бюджет 1,7 млрд рублей, или треть доходов консолидированного бюджета города.В целом за пять месяцев Минск собрал 5 млрд 609,8 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.В составе хозяйствующих субъектов 58,7 тыс. организаций и 80,3 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов и сборов являются 264,9 тыс. граждан.Вклад организаций негосударственного сектора составляет 73,1% всех поступлений, на организации госсектора приходится 22,2%, на физических лиц — 2,7%, на индивидуальных предпринимателей — 2%.