23.06.2020

По состоянию на 6 ноября 2019г. рыночная стоимость без учета НДС на выставляемые на аукцион объекты составляла от Br750 тыс. до Br3 млн 744 тыс.





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Несколько зданияй на улице Долгобродской в Минске, находящихся в собственности завода автоматических линий, будут выставлены на аукцион. Смена собственника должна произойти до ноября текущего года. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале.Согласно постановлению, начальная цена объектов на первоначальном аукционе должна быть выставлена не ниже рыночной стоимости. Если аукцион не состоится, предусмотрена возможность снижения начальной стоимости лотов на последующих торгах на 5% и 10%.