Ставка рефинансирования в Беларуси с 1 июля - 7,75 процента годовых

22.06.2020

С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования в Беларуси снизится с 8 до 7,75 процента годовых, ставка по кредиту овернайт – с 9 до 8,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7 до 6,75 процента годовых.



Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка по итогам дополнительного заседания по денежно-кредитной политике 22 июня 2020 года.



Как сообщили в Национальном банке, инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось. В мае 2020 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9 процента при 5,4 процента в апреле 2020 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,9 процента (4,5 процента в апреле 2020 года).



Сдерживающее влияние дезинфляционных факторов проявляется сильнее, чем прогнозировалось. Более быстрыми темпами замедляются инфляционные процессы в странах – торговых партнерах Беларуси. На этом фоне зарубежные центральные банки активно снижают свои ключевые ставки.



В этих условиях Национальный банк также продолжил смягчение денежно-кредитной политики. Поддержание умеренно мягких монетарных условий позволяет сохранить приемлемый уровень ценовой и финансовой стабильности.