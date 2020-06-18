18.06.2020

Посол Дмитрий Мирончик считает, что значительный потенциал есть в строительной области и в части экспорта товаров для ремонта и строительства. "Шведское руководство заявило амбициозную цель построить 700 тыс. новых квартир к 2025 году для решения проблемы нехватки жилья. Белорусская арматура хорошо известна в Швеции, совместно с БМЗ мы сейчас ведем работу по увеличению поставок. Весной этого года начаты поставки белорусской керамической плитки на шведский рынок. Белорусские окна и секционные гаражные ворота хорошо известны в Скандинавии. В прошлом году белорусский производитель железобетонных панелей возвел свой первый одноквартирный жилой дом в Стокгольме. Определенные перспективы есть и для экспорта теплоизоляционных материалов крупных белорусских производителей", - отметил дипломат.





Контракт на поставку 12 деревянных полносборных домов планируют заключить Завод газетной бумаги и шведская компания PS Fastigheter AB. Соответствующая договоренность была достигнута во время видеоконференции об особенностях экспорта белорусских строительных материалов в Швецию, сообщили в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси.Онлайн-встреча была организована Национальным советом по торговле Швеции и посольством Беларуси в Швеции. Ее участниками стали директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо, посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик, посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон, председатель Шведской ассоциации торговли строительными материалами Моника Бьорк, представители концерна "Беллесбумпром", а также эксперты Национального совета по торговле Швеции и представители более 30 белорусских предприятий и организаций.Во время конференции было отмечено, что Швеция является одним из важных торговых партнеров Беларуси в Европе, товарооборот между странами превышает $150 млн. По мнению Валерия Садохо, белорусским предприятиям необходимо активнее осваивать новые ниши на европейском рынке.