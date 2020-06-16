16.06.2020

Постановлением Министерства архитектуры и строительства от 29 ноября 2019 года №64, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, введено несколько новых норм в строительстве.Документом утверждены строительные нормы "Возведение строительных конструкций зданий и сооружений", "Геодезические работы в строительстве. Основные положения", "Снос зданий и сооружений", "Противопожарное водоснабжение", "Пожарная автоматика зданий и сооружений", "Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий" и "Системы электрооборудования жилых и общественных зданий".Нормы разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Они будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.