11.06.2020

Сделка по поставке первой партии американской нефти в Беларусь заключена при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT.





Американская нефть начала поступать на "Нафтан", сообщил журналистам пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко."Американская нефть уже начала поступать на "Нафтан". В полдень нефть начали сливать из цистерн прибывшего утром состава", - отметил Александр Тищенко. "Состав - 60 цистерн, но американская - 17 цистерн, так как прибыла в пристежку к остаткам арабской (танкер с нефтью от Саудовской Аравии прибыл в Клайпеду в мае - прим.)", - пояснил пресс-секретарь.Завод готовится вовлекать американскую нефть в переработку. "В течение 10 дней вся нефть поступит на завод", - пояснил Александр Тищенко.Как сообщалось, танкер с 77 тыс. т американской нефти сорта Bakken прибыл из Техаса в порт Клайпеды 5 июня. Сырье предназначено для переработки на новополоцком НПЗ - ОАО "Нафтан".В "Белнефтехиме" проинформировали, что это 12-я танкерная поставка в этом году для Беларуси от альтернативных поставщиков. Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн т нефти.