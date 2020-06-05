05.06.2020

Новым руководителем Министерства промышленности стал Петр Пархомчик. До настоящего времени он руководил ОАО "БЕЛАЗ". Соответствующее кадровое решение принял 4 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко.





Пархомчик окончил Институт народного хозяйства и Академию управления. 30 лет проработал на МТЗ на разных должностях: от мастера до генерального директора. БЕЛАЗ возглавлял с 2007 года. На должности министра он сменил Павла Утюпина.

