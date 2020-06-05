05.06.2020

В мае золотовалютные резервы Беларуси снизились на $3,7 млн (на 0,05%) после роста в апреле на $96,4 млн (на 1,2%).







По предварительным данным, международные резервные активы Беларуси на 1 июня составили $7 879,3 млн (в эквиваленте).

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.





Отрицательное влияние на объем золотовалютных резервов в мае оказало плановое погашение правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $220 млн.Поддержанию уровня золотовалютных резервов в мае способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также рост стоимости монетарного золота.