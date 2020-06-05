05.06.2020

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель.

В последний раз стоимость нефти этого сорта находилась выше уровня в $41 за баррель 6 марта текущего года.

Нефтяные котировки растут на фоне новостей о том, что 6 июня состоятся министерские встречи стран ОПЕК, а затем и стран, не входящих в организацию. Источник ТАСС сообщил, что основной вопрос повестки - продление текущего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки после июня.

ТАСС

