Последние 10 лет среднегодовой объем добычи нефти в Беларуси составляет порядка 1,65 млн т.
03.06.2020
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык рассказал в интервью БЕЛТА о перспективах Беларуси по поиску новых залежей нефти.
"На протяжении последних 10 лет среднегодовой объем добычи нефти в стране составляет порядка 1,65 млн т. Наша задача - обеспечить прирост запасов, превышающий объемы добычи. Для этого проводятся работы по выявлению новых месторождений и залежей углеводородов, перспективных площадей, а также мероприятия в целях вовлечения в разработку уже известных месторождений с трудно извлекаемыми запасами", - сказал Андрей Худык.
В Беларуси поиски залежей и добыча нефти связаны с Припятским прогибом, расположенным на юго-востоке страны. Основная часть (около 80%) открытых месторождений находится в наиболее изученной северной части нефтегазоносной зоны Припятского прогиба. "Менее изученным, но не менее перспективным является центральный нефтегазоносный район. В апреле 2020 года при бурении скважины в Петриковском районе был получен приток нефти, что дает основание для поисковых работ в этом направлении", - отметил министр.
Малоизученной, но также перспективной является и южная зона Припятского прогиба. В связи со сложностью геологического строения, а также радиоактивным загрязнением в этой зоне практически не изучены подсолевые отложения. Однако получение притоков нефти из внутрисолевых и межсолевых отложений дают основание для продолжения поисковых работ. Разработана программа на следующую пятилетку для проведения в этой зоне сейсмических исследований прогрессивными методами.
"Так что, несмотря на значительную изученность нефтеперспективных комплексов Припятского прогиба, целесообразность проведения геологоразведочных работ в регионе не вызывает сомнений. Здесь остаются неразведанными около 50% суммарных ресурсов нефти. В Припятском прогибе имеется еще множество перспективных объектов, детальное изучение которых позволит открывать новые месторождения еще в течение длительного времени", - уверен Андрей Худык. К примеру, только на балансе НПЦ по геологии имеется около 30 подготовленных к поисковому бурению структур с извлекаемыми ресурсами нефти около 7 млн т.
По состоянию на 1 января 2020 года Беларусь располагает извлекаемыми запасами нефти в объеме 50 млн т. По оценкам Минприроды, если не учитывать вовлечение в разработку перспективных площадей и прогнозные ресурсы, которые на данный момент составляют порядка 17,2 млн т, имеющиеся запасы обеспечат существующий темп добычи на протяжении 30 лет.
"На протяжении последних 10 лет среднегодовой объем добычи нефти в стране составляет порядка 1,65 млн т. Наша задача - обеспечить прирост запасов, превышающий объемы добычи. Для этого проводятся работы по выявлению новых месторождений и залежей углеводородов, перспективных площадей, а также мероприятия в целях вовлечения в разработку уже известных месторождений с трудно извлекаемыми запасами", - сказал Андрей Худык.
В Беларуси поиски залежей и добыча нефти связаны с Припятским прогибом, расположенным на юго-востоке страны. Основная часть (около 80%) открытых месторождений находится в наиболее изученной северной части нефтегазоносной зоны Припятского прогиба. "Менее изученным, но не менее перспективным является центральный нефтегазоносный район. В апреле 2020 года при бурении скважины в Петриковском районе был получен приток нефти, что дает основание для поисковых работ в этом направлении", - отметил министр.
Малоизученной, но также перспективной является и южная зона Припятского прогиба. В связи со сложностью геологического строения, а также радиоактивным загрязнением в этой зоне практически не изучены подсолевые отложения. Однако получение притоков нефти из внутрисолевых и межсолевых отложений дают основание для продолжения поисковых работ. Разработана программа на следующую пятилетку для проведения в этой зоне сейсмических исследований прогрессивными методами.
"Так что, несмотря на значительную изученность нефтеперспективных комплексов Припятского прогиба, целесообразность проведения геологоразведочных работ в регионе не вызывает сомнений. Здесь остаются неразведанными около 50% суммарных ресурсов нефти. В Припятском прогибе имеется еще множество перспективных объектов, детальное изучение которых позволит открывать новые месторождения еще в течение длительного времени", - уверен Андрей Худык. К примеру, только на балансе НПЦ по геологии имеется около 30 подготовленных к поисковому бурению структур с извлекаемыми ресурсами нефти около 7 млн т.
По состоянию на 1 января 2020 года Беларусь располагает извлекаемыми запасами нефти в объеме 50 млн т. По оценкам Минприроды, если не учитывать вовлечение в разработку перспективных площадей и прогнозные ресурсы, которые на данный момент составляют порядка 17,2 млн т, имеющиеся запасы обеспечат существующий темп добычи на протяжении 30 лет.
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