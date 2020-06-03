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В Витебске летом планируют запустить мусороперерабатывающий завод

03.06.2020
Планируется, что завод по переработке мусора в Витебске начнет работать летом текущего года. При этом, до 2030-го в области будут построены еще 5 межрегиональных комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил председатель облкомитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов в интервью "Витебским вестям".

"Завод планируется в вести в эксплуатацию нынешним летом. Он уже построен, завезено и смонтировано оборудование. Пуско-наладочные работы должны провести иностранные специалисты, приезд которых пока под вопросом из-за эпидемиологической ситуации. Завод предназначен для приема и сортировки коммунальных отходов объемом 100 тыс. тонн в год, с извлечением вторичных материальных ресурсов для последующего использования — ПЭТ-бутылки, пластмасс, органических отходов", - рассказал Галанов.

Кроме того, на Витебщине до 2030 года будут построены еще 5 межрегиональных комплексов по обращению с ТКО.

"Сейчас проектируется объект "Полигон ТБО г. Орша" для Оршанского, Дубровенского и Толочинского районов. К его строительству планируется приступить в IV квартале. Также в текущем году начнется проектирование Новополоцкого регионального комплекса по обращению с ТКО, который будет обслуживать Полоцкий, Ушачский и Россонский районы. С 2020 года в стране реализуется проект международной технической помощи "Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-6", по которому непригодные пестициды, хранящиеся на складах сельхозорганизаций Витебщины, должны быть вывезены за пределы страны на экологически безопасное уничтожение. "Проектом предусмотрена финансовая помощь организациям также при уничтожении оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы (опасные вещества, относящиеся к стойким органическим загрязнителям)", - отметил Галанов.

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