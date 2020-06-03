03.06.2020

"Завод планируется в вести в эксплуатацию нынешним летом. Он уже построен, завезено и смонтировано оборудование. Пуско-наладочные работы должны провести иностранные специалисты, приезд которых пока под вопросом из-за эпидемиологической ситуации. Завод предназначен для приема и сортировки коммунальных отходов объемом 100 тыс. тонн в год, с извлечением вторичных материальных ресурсов для последующего использования — ПЭТ-бутылки, пластмасс, органических отходов", - рассказал Галанов.





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