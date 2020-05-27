Белорусскую экономику ждет самый большой спад за 25 лет
27.05.2020
В условиях малой открытой экономики, зависящей от экспорта сырьевых товаров, Беларусь в значительной степени подвержена шокам, вызванным резкими сокращениями экономической активности ее основных торговых партнеров, падением цен на нефть и глобальной финансовой нестабильностью, связанной с пандемией COVID-19, говорится в опубликованном 26 мая Экономическом обзоре Всемирного банка для Республики Беларусь.
Ожидается, что в 2020 году экономика Беларуси сократится как минимум на 4 процента, что составит самое большое снижение темпов роста за 25 лет, а среднесрочные перспективы роста белорусской экономики останутся слабыми.
«Воздействие COVID-19 будет серьезным для Беларуси, – отметил Александр Кремер, Глава Представительства Всемирного банка в Республике Беларусь. – Но социальное дистанцирование для сдерживания распространения вируса и денежные трансферты для поддержки уязвимых домохозяйств могут помочь быстрее нормализировать ситуацию. Кроме того, меры по повышению конкурентоспособности и производительности позволят стране воспользоваться преимуществами ключевых глобальных тенденций, которые должны ускориться после пандемии COVID-19. К их числу относятся рост цифровой экономики, а также увеличение возможностей для товаров и услуг, поскольку производители стремятся диверсифицировать цепочки поставок и перемещать производство ближе к дому».
В тематической записке к Экономическому обзору анализируется опыт других стран в борьбе с пандемией и формулируются меры политики, которые могут быть приняты в Беларуси.
«Чтобы помочь смягчить социальные и экономические последствия пандемии, крайне важно усилить поддержку бедных и наиболее уязвимых групп населения, – подчеркнул Кирилл Гайдук, экономист Всемирного банка по Республике Беларусь. – В Беларуси эти меры могут включать в себя расширение охвата и размеров пособий государственной адресной помощи, таких как ежемесячные выплаты программы государственной адресной помощи (ГАСП), а также увеличение пособий по безработице».
С 1992 года, когда Республика Беларусь стала членом Всемирного банка, стране были выделены кредитные ресурсы в размере 2,1 миллиардов долларов США. Также страна получила грантовое финансирование в размере 31 миллион долларов США. Действующий инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает десять проектов на общую сумму 1,05 миллиардов долларов США.
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