27.05.2020

"Технобанк" сообщил, что с 26 мая 2020 года возобновил выплаты возмещения по чекам Tax Free компании Global Blue.





Напомним, что два месяца назад, 26 марта, они были приостановлены по решению компании Global Blue в связи с эпидемиологической ситуацией в Европе.