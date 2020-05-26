26.05.2020

По предварительным подсчетам, суммарные запасы месторождений составляют более 2,5 млн т. Окончательный подсчет запасов будет выполнен в 2020 году после проведения полного цикла строительства и освоения скважин.





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Компания "Белоруснефть" открыла два новых нефтяных месторождения, сообщил заместитель генерального директора "Белоруснефти" по геологии Петр Повжик. Это Избынское и Северо-Омельковщинское месторождения, которые находятся в Центральной структурной зоне Припятского прогиба. Географически это Хойникский район Гомельской области.Петр Повжик обратил внимание, что последние два года компания "Белоруснефть" сконцентрировала внимание в Центральной структурной зоне Припятского прогиба. "В принципе мы получили хороший результат. В январе было открытие южного блока Гарцевского месторождения. Сегодня мы можем говорить о достижениях, которые мы получили на двух новых структурах", - подчеркнул он.На Западно-Москвичевской скважине Избынского месторождения в результате бурения промышленный приток нефти получили на глубине 4,4 тыс. м. Дебит - 150 т в сутки. "Для нас это очень значимый результат, особенно в данном регионе. Он позволяет нам прогнозировать дальнейшие работы в этом направлении", - сказал Петр Повжик. Символично, по словам заместителя генерального директора, что скважина начала проявлять себя выходами пачек нефти и газа в День геологов - 5 апреля.В настоящий момент на скважине заканчивают бурение, спускается эксплуатационная колонна. "В середине следующего месяца мы введем ее в эксплуатацию", - уточнил Петр Повжик.На скважине №2 Северо-Омельковщинского месторождения приток нефти составил 50 т в сутки. Начальник Светлогорского управления буровых работ Виктор Архипенко рассказал, что скважина имеет забой 2954 м. "Бурится она с 6 апреля с ускорением в 25 суток. Коммерческая скорость бурения проекта 1118 м в месяц. Фактически мы бурим в два раза быстрее. Применяем современный породоразрушающий инструмент, насосное высокопроизводительное оборудование, очистную систему", - пояснил он.Лабораторные исследования показали, что у полученной с новых месторождений нефти отличные технологические характеристики: она легкая, малосернистая, маловязкая, имеет высокий выход светлых фракций.По словам Петра Повжика, в данном регионе в ближайшие три года компания планируют пробурить еще порядка 10 поисково-разведочных скважин.Всего в Беларуси на данный момент 79 месторождений, 61 в разработке, почти 900 добывающих скважин.