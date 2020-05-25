Украина до конца июня продлила приостановку покупки электроэнергии из Беларуси
25.05.2020
Аукционный офис, осуществляющий диспетчерское управление объединенной энергосистемой Украины, продлил до конца июня приостановку покупки электроэнергии по основным межгосударственным линиям, которые связывают страну с Беларусью.
Как сообщается на сайте украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго», решение принято в соответствии с постановлением Национальной комиссии Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Документ был принят в связи с тем, что, по мнению комиссии, в условиях неконтролируемого распространения COVID-19 в государствах вне Энергетического сообщества (организации ЕС и ряда стран-соседей, стремящихся к созданию единого общеевропейского энергорынка) возникает «риск физической возможности невыполнения договорных обязательств», поскольку может снизиться численность персонала, необходимая для производства и передачи электроэнергии.
Таким образом, считает украинская сторона, создается угроза безопасности поставок электричества, что может привести к крайне негативным последствиям.
Этим постановлением была приостановлена покупка на суточных и месячных аукционах электроэнергии из Беларуси и других стран, не входящих в Энергетическое сообщество, а также аннулированы результаты годовых аукционов по распределению на 2020 год пропускных способностей линий электропередачи между Украиной и государствами вне упомянутого сообщества.
Вместе с тем 15 апреля комиссия внесла в постановление поправку, которая вывела из-под его действия белорусско-украинские линии электропередачи 110 кВ Добрянка — Тереховка, 110 кВ Славутич — Комарин, 35 кВ Кортелисы — Мокраны и 0,4 кВ Кошары — Рытец.
Эти линии, как отметили в комиссии, обеспечивают «тупиковое питание приграничных населенных пунктов Украины и Республики Беларусь, <…> являются единственными источниками энергии для соответствующих населенных пунктов Украины и Беларуси и не имеют альтернативных источников энергии для конечных потребителей».
Передача электроэнергии по основным и наиболее мощным межгосударственным ЛЭП 330 кВ Гомель — Чернигов и 330 кВ Мозырь — Чернобыльская АЭС была заблокирована.
По данным «Укрэнерго», за четыре месяца с начала года Украина импортировала 153,308 млн киловатт-часов белорусского электричества:
в январе — 93,013 млн,
феврале 48,882 млн,
марте — 7,713 млн,
апреле — 2,7 млн.
Стоит отметить, что за весь 2019 год, согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, в Украину было поставлено 852,838 млн кВт·ч белорусской электроэнергии на 45 млн 609,8 тыс. долларов.
При этом активная торговля началась в середине прошлого года — после того, как в Украине был сформирован новый электроэнергетический рынок и иностранные производители электричества, включая государственное производственное объединение «Белэнерго», получили возможность продавать его украинским компаниям-трейдерам.
С момента создания этого рынка ежемесячный импорт Украины из Беларуси превышал 100 млн кВт·ч, за исключением декабря, когда было поставлено 48,915 млн кВт·ч.
Ранее украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, заявляли о необходимости ограничения импорта электричества из Беларуси в связи с тем, что в поддержке нуждаются отечественные производители, прежде всего шахтеры.
Как сообщается на сайте украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго», решение принято в соответствии с постановлением Национальной комиссии Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Документ был принят в связи с тем, что, по мнению комиссии, в условиях неконтролируемого распространения COVID-19 в государствах вне Энергетического сообщества (организации ЕС и ряда стран-соседей, стремящихся к созданию единого общеевропейского энергорынка) возникает «риск физической возможности невыполнения договорных обязательств», поскольку может снизиться численность персонала, необходимая для производства и передачи электроэнергии.
Таким образом, считает украинская сторона, создается угроза безопасности поставок электричества, что может привести к крайне негативным последствиям.
Этим постановлением была приостановлена покупка на суточных и месячных аукционах электроэнергии из Беларуси и других стран, не входящих в Энергетическое сообщество, а также аннулированы результаты годовых аукционов по распределению на 2020 год пропускных способностей линий электропередачи между Украиной и государствами вне упомянутого сообщества.
Вместе с тем 15 апреля комиссия внесла в постановление поправку, которая вывела из-под его действия белорусско-украинские линии электропередачи 110 кВ Добрянка — Тереховка, 110 кВ Славутич — Комарин, 35 кВ Кортелисы — Мокраны и 0,4 кВ Кошары — Рытец.
Эти линии, как отметили в комиссии, обеспечивают «тупиковое питание приграничных населенных пунктов Украины и Республики Беларусь, <…> являются единственными источниками энергии для соответствующих населенных пунктов Украины и Беларуси и не имеют альтернативных источников энергии для конечных потребителей».
Передача электроэнергии по основным и наиболее мощным межгосударственным ЛЭП 330 кВ Гомель — Чернигов и 330 кВ Мозырь — Чернобыльская АЭС была заблокирована.
По данным «Укрэнерго», за четыре месяца с начала года Украина импортировала 153,308 млн киловатт-часов белорусского электричества:
в январе — 93,013 млн,
феврале 48,882 млн,
марте — 7,713 млн,
апреле — 2,7 млн.
Стоит отметить, что за весь 2019 год, согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, в Украину было поставлено 852,838 млн кВт·ч белорусской электроэнергии на 45 млн 609,8 тыс. долларов.
При этом активная торговля началась в середине прошлого года — после того, как в Украине был сформирован новый электроэнергетический рынок и иностранные производители электричества, включая государственное производственное объединение «Белэнерго», получили возможность продавать его украинским компаниям-трейдерам.
С момента создания этого рынка ежемесячный импорт Украины из Беларуси превышал 100 млн кВт·ч, за исключением декабря, когда было поставлено 48,915 млн кВт·ч.
Ранее украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, заявляли о необходимости ограничения импорта электричества из Беларуси в связи с тем, что в поддержке нуждаются отечественные производители, прежде всего шахтеры.
Беларусь же, наоборот, прогнозировала увеличение экспорта электроэнергии по причине того, что после синхронизации энергосистемы Украины с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) цена на электричество в этой стране вырастет.
G
M
T
Y
Звуковая функция ограничена 200 символами
|Настройки : История : Обратная связь : Donate
Последние новости рубрики
-
25.05.2020Украина до конца июня продлила приостановку покупки электроэнергии из Беларуси
-
25.05.2020Электронный учет древесины тестируют в 11 лесхозах Беларуси
-
22.05.2020«Белнефтехим» пока исключает возможность участия Orlen в приватизации Мозырского НПЗ
-
20.05.2020Минск хотят перевести на подземные источники водоснабжения к 2025 году
-
20.05.2020В Беларуси в течение 3 месяцев можно будет не менять просроченные документы и справки
-
20.05.2020Беларусь снизила импорт российского газа более чем на 10%
-
20.05.2020Беларусь на четвертом месте среди стран бывшего СССР по росту цен
-
19.05.2020БКК подписала контракт о поставках калия в Индию
-
19.05.2020В апреле РФ купила рекордное количество белорусского бензина
-
18.05.2020Совмин определил 77 компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС
-
15.05.2020«Роснефть» поставит в Беларусь до 9 млн т нефти
-
15.05.2020Владимир Макей: «С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь»
-
15.05.2020«Красносельскстройматериалы» сможет использовать топливо из твердых коммунальных отходов
-
15.05.2020Долги белорусских предприятий растут
-
15.05.2020Экспорт цемента вырос почти на 27%
Май 2020 | Апрель 2020 | Март 2020 | Февраль 2020 | Январь 2020 | Декабрь 2019 | Ноябрь 2019 | Октябрь 2019 | Сентябрь 2019 | Август 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | Апрель 2019 | Март 2019 | Февраль 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006