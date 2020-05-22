22.05.2020

Ранее также сообщалось, что белорусский президент Александр Лукашенко в конце декабря 2019 года заявил о возможности масштабного перезапуска двух из трех ниток "Дружбы" в реверс, в результате чего транзит российской нефти через республику в Европу может упасть с 60 млн тонн до 20 млн тонн в год.







G M T Y Определить язык Азербайджанский Албанский Амхарский Английский Арабский Армянский Африкаанс Баскский Белорусский Бенгальский Бирманский Болгарский Боснийский Валлийский Венгерский Вьетнамский Гавайский Гаитянский Галисийский Голландский Греческий Грузинский Гуджарати Датский Зулу Иврит Игбо Идиш Индонезийский Ирландский Исландский Испанский Итальянский Йоруба Казахский Каннада Каталанский Киргизский Китайский Трад Китайский Упр Корейский Корсиканский Курманджи Кхмерский Кхоса Лаосский Латинский Латышский Литовский Люксембургский Македонский Малагасийский Малайский Малаялам Мальтийский Маори Маратхи Монгольский Немецкий Непальский Норвежский Панджаби Персидский Польский Португальский Пушту Румынский Русский Самоанский Себуанский Сербский Сесото Сингальский Синдхи Словацкий Словенский Сомалийский Суахили Сунданский Таджикский Тайский Тамильский Телугу Турецкий Узбекский Украинский Урду Филиппинский Финский Французский Фризский Хауса Хинди Хмонг Хорватский Чева Чешский Шведский Шона Шотландский (гэльский) Эсперанто Эстонский Яванский Японский Азербайджанский Албанский Амхарский Английский Арабский Армянский Африкаанс Баскский Белорусский Бенгальский Бирманский Болгарский Боснийский Валлийский Венгерский Вьетнамский Гавайский Гаитянский Галисийский Голландский Греческий Грузинский Гуджарати Датский Зулу Иврит Игбо Идиш Индонезийский Ирландский Исландский Испанский Итальянский Йоруба Казахский Каннада Каталанский Киргизский Китайский Трад Китайский Упр Корейский Корсиканский Курманджи Кхмерский Кхоса Лаосский Латинский Латышский Литовский Люксембургский Македонский Малагасийский Малайский Малаялам Мальтийский Маори Маратхи Монгольский Немецкий Непальский Норвежский Панджаби Персидский Польский Португальский Пушту Румынский Русский Самоанский Себуанский Сербский Сесото Сингальский Синдхи Словацкий Словенский Сомалийский Суахили Сунданский Таджикский Тайский Тамильский Телугу Турецкий Узбекский Украинский Урду Филиппинский Финский Французский Фризский Хауса Хинди Хмонг Хорватский Чева Чешский Шведский Шона Шотландский (гэльский) Эсперанто Эстонский Яванский Японский Звуковая функция ограничена 200 символами Настройки : История : Обратная связь : Donate Закрыть

В концерне "Белнефтехим" пока исключают возможность участия польского нефтяного холдинга Orlen в приватизации Мозырского НПЗ (42,58% акций принадлежат "Роснефти" и "Газпром нефти"), особенно, на фоне многолетней судебной тяжбы с Orlen Lietuva (владелец Мажейкяйского НПЗ, который ранее получал нефть по ветке МН "Дружба")."Вряд ли польский Orlen решится на такие предложения (приватизацию Мозырского НПЗ – ИФ), имея незакрытые "хвосты" перед белорусской компанией "Гомельтранснефть Дружба". Судебные тяжбы в этом вопросе принципиально затягиваются, при том, что решение вопроса буквально лежит на поверхности: либо возмещать деньгами, либо тем, что осталось от самой трубы", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.Таким образом Тищенко прокомментировал публикации в польских СМИ относительно возможности вхождения Orlen в капитал Мозырского НПЗ с учетом ожидаемого расширения сотрудничества Беларуси с Польшей в нефтяной сфере.Представитель "Белнефтехима" также подчеркнул заинтересованность белорусской стороны в начале транзита нефти из порта Клайпеда на новополоцкий НПЗ "Нафтан" по северной ветке МН "Дружба". Реализация такой возможности сдерживается многолетними судами, которые Минск ведет Orlen Lietuva о возмещении $84 млн за технологическую нефть, которая находилась в нефтепроводе."Надо признать, что нерешенность спора (с Orlen Lietuva – ИФ) продолжает оставаться единственным препятствием для реализации проекта по восстановлению транзита в Беларусь нефти на литовском участке нефтепровода "Дружба", - сказал Тищенко.При этом представитель "Белнефтехима" подчеркнул, что бюджет Литвы получил бы дополнительные средства за транзит нефти в Беларусь в случае его восстановления. "Не хотелось бы допускать, что с этим смирились Литва и Латвия, экономики которых, несомненно, теряют не только новые рабочие места, но и существенные налоговые выгоды", - сказал Тищенко.Ранее польский портал biznesalert.pl опубликовал мнение старшего аналитика First Data Polska S.A. Матеуша Цабака, который считает, что из белорусского Мозыря полякам будет проще увеличивать поставки топлива в Украину. В связи с этим в экспертном сообществе польской энергетики обсуждают возможность вхождения Orlen в капитал Мозырского НПЗ.Между тем, ранее также сообщалось, что в мае Верховный суд Литвы отказался принять жалобу ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (оператор белорусского участка нефтепровода "Дружба") на решение суда первой инстанции по делу о переходе в собственность Литвы находящейся на территории страны части магистрального нефтепровода и находившуюся в нем технологическую нефть.Литовские СМИ в 2015 году писали, что компания Orlen Lietuva выкачала из недействующего трубопровода "Дружба" находившуюся в нем нефть при проведении ремонта, что оказало положительное единовременное воздействие на результаты деятельности НПЗ.Россия закрыла северный участок нефтепровода "Дружба" в июле 2006 года, сразу после того, как нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяе был продан концерну Orlen. Сейчас нефть по этому участку из РФ доставляется только на "Нафтан".В то же время, на фоне кризиса с поставками нефти из России в первом квартале 2020 года Минск начал альтернативный импорт нефти, в том числе через литовский порт Клайпеда. Оттуда нефть поставляется на "Нафтан" оператором литовской железной дороги, что существенно удорожает стоимость нефти.Также Беларусь готова начать реверсную прокачку по одной из "южных" веток "Дружбы" из польского Гданьска на Мозырский НПЗ. Соответствующие договоренности достигнуты с властями Польши, нефтепровод может заработать в реверс уже летом этого года.В мае "Белнефтехим" сообщил о начале поставок нефти из Саудовской Аравии и США.