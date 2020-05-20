20.05.2020

Также Конон добавил, что в 2020 году строить новые станции обезжелезивания в столице не собираются.





Отметим, что в 2016 году заместитель начальника производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал» Рустам Мамедов был менее оптимистичен и озвучивал сроки полного перевода Минска на подземные источники, как 2030 год.

