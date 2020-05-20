В Беларуси в течение 3 месяцев можно будет не менять просроченные документы и справки
20.05.2020
Выданные физическим и юридическим лицам (в том числе и индивидуальным предпринимателям) справки и документы, срок действия которых истекает в период с 30 апреля по 31 июля 2020 года, останутся действительны еще три месяца. Например, если срок действия разрешения истекает 15 мая 2020 года, то он будет продлен автоматически до 15 августа 2020 года.
Постановлением Совета Министров будут определены исчерпывающие перечни документов, срок действия которых продлевается, и наименований административных процедур, при осуществлении которых такие документы выдаются. Предполагается, что в перечни будут включены, в частности, процедуры выдачи медицинской справки о состоянии здоровья, паспорта гражданина Беларуси (для проживающих в своей стране) в связи с достижением 14-летнего возраста, водительского удостоверения на право управления механическим транспортным средством. Кроме того, в перечень подлежащих продлению документов предлагается включить сертификаты продукции (работ, услуг) собственного производства, в том числе услуг банкам, небанковским кредитно-финансовым, страховым организациям, коммерческим микрофинансовым организациям и лизингодателям.
В период сложной эпидемиологической обстановки предлагаемые меры позволят сократить количество посещений государственных органов (организаций) для оформления необходимых документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования, отложить на 3 месяца их финансовые расходы, пишет БЕЛТА.
Постановлением Совета Министров будут определены исчерпывающие перечни документов, срок действия которых продлевается, и наименований административных процедур, при осуществлении которых такие документы выдаются. Предполагается, что в перечни будут включены, в частности, процедуры выдачи медицинской справки о состоянии здоровья, паспорта гражданина Беларуси (для проживающих в своей стране) в связи с достижением 14-летнего возраста, водительского удостоверения на право управления механическим транспортным средством. Кроме того, в перечень подлежащих продлению документов предлагается включить сертификаты продукции (работ, услуг) собственного производства, в том числе услуг банкам, небанковским кредитно-финансовым, страховым организациям, коммерческим микрофинансовым организациям и лизингодателям.
В период сложной эпидемиологической обстановки предлагаемые меры позволят сократить количество посещений государственных органов (организаций) для оформления необходимых документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования, отложить на 3 месяца их финансовые расходы, пишет БЕЛТА.
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