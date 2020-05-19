БКК подписала контракт о поставках калия в Индию
19.05.2020
Белорусская калийная компания и крупнейший индийский импортер калия, компания IPL, подписали контракт о поставке калийных удобрений в Индию до конца 2020 года.
Стоимость по соглашению - 230 долларов за тонну на условиях CFR.
Стоимость по соглашению - 230 долларов за тонну на условиях CFR.
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