БКК подписала контракт о поставках калия в Индию

19.05.2020

Белорусская калийная компания и крупнейший индийский импортер калия, компания IPL, подписали контракт о поставке калийных удобрений в Индию до конца 2020 года.



Стоимость по соглашению - 230 долларов за тонну на условиях CFR.