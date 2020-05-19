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Новости промышленности


В апреле РФ купила рекордное количество белорусского бензина

19.05.2020
Железнодорожные отгрузки белорусского бензина на российский рынок составили по итогам месяца 40,1 тыс. тонн, что стало максимальным уровнем за несколько лет.

Многим российским покупателям оптовых партий белорусского бензина это топливо с поставкой в апреле с учетом стоимости транспортировки на станцию назначения обходилось минимум на 500 российских рублей за тонну дешевле, чем продукт российского производства, предложение которого на бирже в апреле значительно сократилось, сообщает ценовое агентство Argus.

Владельцы некоторых сетей АЗС в апреле стали формировать запасы недорогого белорусского топлива, ожидая в дальнейшем роста спроса на бензин и удорожания топлива на оптовом рынке после ослабления карантинных мер.

Около трети общего объема апрельских поставок бензина из Беларуси было отгружено в южные регионы России.

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