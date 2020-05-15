15.05.2020

Финансируется проект по госпрограмме "Комфортное жилье и благоприятная среда на 2016-2020 годы". В прошлом году на его реализацию из фонда учреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов" было выделено Br11,87 млн, в 2020 году - Br7,14 млн.







ОАО "Красносельскстройматериалы" реализует проект в сфере энергосбережения, который планируется завершить в сентябре этого года.Проектом предусмотрено строительство технологической линии для использования RDF-топлива из твердых коммунальных отходов при производстве клинкера сухим способом на филиале №1 "Цементный завод" в "Красносельскстройматериалы". Выпускать такое топливо будут на Гродненском заводе по утилизации и механической сортировке отходов из отходов упаковки. Запустить производство по плану должны к декабрю."В настоящее время в цементном производстве применяется импортный каменный уголь и торфяное топливо. Переход на RDF-топливо создаст возможность в перспективе снизить себестоимость производства цемента, укрепить финансово-экономическое положение предприятия, создать дополнительные конкурентные преимущества перед производителями, работающими на традиционных ископаемых видах топлива", - сообщил еачальник отдела энергосбережения главного управления промышленности строительных материалов и конструкций Минстройархитектуры Сергей Никитин. Развитие этого направления в свое время активно поддержал и Департамент по энергоэффективности Госстандарта Беларуси, ведь основная цель проекта - замещение импортируемых видов топлива на местные и, что особенно важно, возобновляемые виды топлива.Реализация проекта стартовала в 2017 году. С четвертого квартала 2019 года на предприятии "Красносельскстройматериалы" начались строительно-монтажные работы по возведению складов для RDF-топлива. "Был оформлен заказ на специальное оборудование на сумму около Br11 млн. Однако пандемия COVID-19 в странах ЕС приостановила на три месяца процесс его поставки из Чехии. Прогнозируется, что получим оборудование только к июлю", - сообщил Сергей Никитин.