Экспорт цемента вырос почти на 27%
15.05.2020
Экспорт белорусского цемента в январе-марте 2020 года вырос на 26,8%, сообщил заместитель начальника главного управления промышленности строительных материалов и конструкций Минстройархитектуры Игорь Бука.
В первом квартале промышленность стройматериалов сработала положительно, по сравнению с январем-мартом 2019 года выросли производство и экспорт многих строительных материалов: цемента, извести, ячеистого бетона, кирпича. В частности, производство цемента увеличилось на 12,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Внутреннее потребление цемента возросло на 20,2%, примерно как и его поставки на республиканский рынок (20,6%). Неплохо сработали и на внешних рынках. В январе-марте экспортные поставки цемента увеличились на 26,8%. Причем положительная динамика наблюдается на всех направлениях. Так, экспорт цемента в Россию вырос на 63,7%, Польшу - на 65,5%, Латвию - на 112,4%, Литву - на 8,8%. В денежном выражении темп роста экспорта цемента составил 127%. "С прошлого года, когда Украина ввела антидемпинговые пошлины на белорусский цемент, поставки в эту страну прекратились. Однако белорусские производители смогли диверсифицировать поставки за счет увеличения на европейском направлении. Тем не менее, производители цемента намерены добиваться пересмотра пошлин в Украине, ведь прошел практически год с момента их введения и уже можно обращаться в соответствующие инстанции", - приводит БЕЛТА слова Игоря Буки.
Неплохие показатели и у производителей изделий из ячеистого бетона. За январь-март выпуск этой продукции увеличился на 28,5%, а фактическое потребление ячеистого бетона внутренним рынком - на 27,6%. В это же время предприятия активно торговали на внешнем рынке. Объемы экспортных поставок блоков из ячеистого бетона увеличились на 99%. Экспорт продукции осуществлялся в Россию, Литву, Украину, Латвию, Польшу и другие страны.
Производство силикатного кирпича увеличилось на 14,3%, экспорт возрос на 18,6%, а внутреннее потребление стало больше на 4,4%. В то же время производство керамического кирпича сократилось на 13,6% к прошлогодним показателям, а экспорт вырос на 72,5%.
Несмотря на незначительное сокращение объемов производства гипсокартона в январе-марте 2020-го, темп роста его экспорта составил 221%, внутреннее потребление увеличилось на 3,5%. "В этот период сократились складские запасы. Доля экспорта в объемах производства составила более 60%. Основным экспортным регионом является Украина", - сообщил представитель министерства.
На 22,2% увеличилось производство строительной извести. Объем экспорта прирос на 30,3%. Основными направлениями стали Польша, Россия, Литва и Украина. Объем отгрузки извести на внутренний рынок увеличился на 7,6%, а фактическое потребление стало больше на 13,3%.
В январе-марте 2020 года прирост объемов производства бетонных и железобетонных изделий и конструкций составил 10,5%, отгрузки на внутренний рынок республики выросли на 17,3%, а экспорт увеличился на 16,9%. Эта продукция экспортировалась в Россию, Литву, Латвию и Украину.
В первом квартале промышленность стройматериалов сработала положительно, по сравнению с январем-мартом 2019 года выросли производство и экспорт многих строительных материалов: цемента, извести, ячеистого бетона, кирпича. В частности, производство цемента увеличилось на 12,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Внутреннее потребление цемента возросло на 20,2%, примерно как и его поставки на республиканский рынок (20,6%). Неплохо сработали и на внешних рынках. В январе-марте экспортные поставки цемента увеличились на 26,8%. Причем положительная динамика наблюдается на всех направлениях. Так, экспорт цемента в Россию вырос на 63,7%, Польшу - на 65,5%, Латвию - на 112,4%, Литву - на 8,8%. В денежном выражении темп роста экспорта цемента составил 127%. "С прошлого года, когда Украина ввела антидемпинговые пошлины на белорусский цемент, поставки в эту страну прекратились. Однако белорусские производители смогли диверсифицировать поставки за счет увеличения на европейском направлении. Тем не менее, производители цемента намерены добиваться пересмотра пошлин в Украине, ведь прошел практически год с момента их введения и уже можно обращаться в соответствующие инстанции", - приводит БЕЛТА слова Игоря Буки.
Неплохие показатели и у производителей изделий из ячеистого бетона. За январь-март выпуск этой продукции увеличился на 28,5%, а фактическое потребление ячеистого бетона внутренним рынком - на 27,6%. В это же время предприятия активно торговали на внешнем рынке. Объемы экспортных поставок блоков из ячеистого бетона увеличились на 99%. Экспорт продукции осуществлялся в Россию, Литву, Украину, Латвию, Польшу и другие страны.
Производство силикатного кирпича увеличилось на 14,3%, экспорт возрос на 18,6%, а внутреннее потребление стало больше на 4,4%. В то же время производство керамического кирпича сократилось на 13,6% к прошлогодним показателям, а экспорт вырос на 72,5%.
Несмотря на незначительное сокращение объемов производства гипсокартона в январе-марте 2020-го, темп роста его экспорта составил 221%, внутреннее потребление увеличилось на 3,5%. "В этот период сократились складские запасы. Доля экспорта в объемах производства составила более 60%. Основным экспортным регионом является Украина", - сообщил представитель министерства.
На 22,2% увеличилось производство строительной извести. Объем экспорта прирос на 30,3%. Основными направлениями стали Польша, Россия, Литва и Украина. Объем отгрузки извести на внутренний рынок увеличился на 7,6%, а фактическое потребление стало больше на 13,3%.
В январе-марте 2020 года прирост объемов производства бетонных и железобетонных изделий и конструкций составил 10,5%, отгрузки на внутренний рынок республики выросли на 17,3%, а экспорт увеличился на 16,9%. Эта продукция экспортировалась в Россию, Литву, Латвию и Украину.
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