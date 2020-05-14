Сергей Румас: «Цена $127 по доходности для «Газпрома« превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья»
14.05.2020
Премьер-министр Сергей Румас считает, что Беларусь имеет большие шансы договориться с Россией о справедливой цене на газ.
"У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья", - цитирует БЕЛТА премьер-министра.
При этом он подчеркнул, что Беларусь не ведет речь об установлении некой льготной цены на газ или ее снижении до уровня цены для российских регионов. "Белорусы хотят справедливой цены, которая обеспечивает такую же доходность для "Газпрома", как поставки на другие рынки. То есть в цене, переговоры по которой мы ведем, нет никакой интеграционной скидки - то ли в Союзном государстве, то ли в Евразийском экономическом союзе", - уточнил премьер-министр.
Он обратил внимание на то, что ситуация на рынке энергоресурсов существенно изменилась за последнее время по сравнению с тем, какой она была в конце 2019 года, когда Беларусь и Россия договаривались о цене на газ и заключали договор. По спотовым поставкам цена за тысячу кубометров газа составляет $80 (по контракту с Россией Беларусь должна платить $127 за тыс.куб.м).
По словам Сергея Румаса, на май запланированы переговоры по вопросу цены на природный газ с российским "Газпромом", белорусскую сторону будет представлять посол Владимир Семашко. "Я считаю, что у нас большие шансы договориться о справедливой цене по газу для Беларуси на 2020 год, - сказал премьер. - Надеюсь, наши аргументы будут услышаны российской стороной".
Руководитель правительства признал, что в целом вести переговорный процесс в дистанционном режиме несколько сложнее, чем обычно, но постепенно к такому формату все больше привыкаешь. Например, недавнее заседание Совета Министров проходило также дистанционно.
Сергей Румас также упомянул, что ранее были запланированы его переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным по вопросам двусторонней повестки, однако их пришлось отложить из-за болезни российского коллеги. Глава белорусского правительства выразил надежду, что переговоры возобновятся в ближайшее время.
"У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья", - цитирует БЕЛТА премьер-министра.
При этом он подчеркнул, что Беларусь не ведет речь об установлении некой льготной цены на газ или ее снижении до уровня цены для российских регионов. "Белорусы хотят справедливой цены, которая обеспечивает такую же доходность для "Газпрома", как поставки на другие рынки. То есть в цене, переговоры по которой мы ведем, нет никакой интеграционной скидки - то ли в Союзном государстве, то ли в Евразийском экономическом союзе", - уточнил премьер-министр.
Он обратил внимание на то, что ситуация на рынке энергоресурсов существенно изменилась за последнее время по сравнению с тем, какой она была в конце 2019 года, когда Беларусь и Россия договаривались о цене на газ и заключали договор. По спотовым поставкам цена за тысячу кубометров газа составляет $80 (по контракту с Россией Беларусь должна платить $127 за тыс.куб.м).
По словам Сергея Румаса, на май запланированы переговоры по вопросу цены на природный газ с российским "Газпромом", белорусскую сторону будет представлять посол Владимир Семашко. "Я считаю, что у нас большие шансы договориться о справедливой цене по газу для Беларуси на 2020 год, - сказал премьер. - Надеюсь, наши аргументы будут услышаны российской стороной".
Руководитель правительства признал, что в целом вести переговорный процесс в дистанционном режиме несколько сложнее, чем обычно, но постепенно к такому формату все больше привыкаешь. Например, недавнее заседание Совета Министров проходило также дистанционно.
Сергей Румас также упомянул, что ранее были запланированы его переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным по вопросам двусторонней повестки, однако их пришлось отложить из-за болезни российского коллеги. Глава белорусского правительства выразил надежду, что переговоры возобновятся в ближайшее время.
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