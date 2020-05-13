13.05.2020

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С 20 мая 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8,75 до 8 процентов годовых, ставка по кредиту овернайт – с 9,75 до 9 процентов годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7,75 до 7 процентов годовых, сообщила пресс-служба Национального банка Беларуси.Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 13 мая 2020 года.Очередное заседание Правления Национального банка Республики Беларусь по денежно-кредитной политике запланировано на 12 августа 2020 года.