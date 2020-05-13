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Под Бобруйском началось строительство мусороперерабатывающего завода

13.05.2020
Мусороперерабатывающий завод построят в окрестностях Бобруйска. Ппредполагается, что это решит проблему утилизации отходов, которая в последнее время остро стоит в городе, сообщил "Радио Могилев" начальник Бобруйской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Анатолий Гриб.

Проектная документация для возведения мусороперерабатывающего завода в Бобруйском районе уже готова. Начались подготовительные работы на участке под строительство.

Планируется, что объект введут в эксплуатацию в 2022 году. На переработку будут поступать коммунальные отходы не только из Бобруйского района, но и из соседних.

"Полигон "Бабино", который принимает основную массу твердых коммунальных отходов города, на сегодняшний день исчерпал мощность, на которую был рассчитан. Строительство мусороперерабатывающего завода поможет решить проблему постоянного увеличения количества мусора. Большая его часть будет действительно перерабатываться и использоваться", - рассказал Гриб.


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