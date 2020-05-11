11.05.2020

Загрузка ядерного топлива на первом блоке Белорусской АЭС планируется в июле, сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк сегодня на видеобрифинге в пресс-центре БЕЛТА.





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«Топливо сегодня выгружается и проходит процедуру входного контроля. На это необходимо соответствующее время. Когда мы будем готовы, полностью убедимся и получим соответствующую лицензию регулятора, что мы готовы к этапу физического пуска, тогда и начнем. Что касается даты, то по графику предоставленному генеральным подрядчиком, такая готовность будет обеспечена в июле месяца», — сказал Михадюк.