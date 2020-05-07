07.05.2020

Предприятия "Беллегпрома" могут начать экспорт защитных масок в Россию и Германию.





Ожидается, что в ближайшее время первая партия масок будет поставлена в Россию. В Германию планируется экспортировать 1 млн защитных изделий.





"Предприятия концерна "Беллегпром" планируют в ближайшее время экспортировать первые партии защитных масок. Соответствующие договоренности с партнерами в России и Германии уже достигнуты, заключены контракты с Барановичским производственным хлопчатобумажным объединением и "Центром моды", - рассказали в пресс-службе концерна. Поставки будут организованы после отмены запрета экспорта защитных изделий.