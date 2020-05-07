07.05.2020

При этом глава украинского ведомства подтвердила, что вектор движения Украины в контексте энергетического сотрудничества с соседними странами определяется ее стремлением к синхронизации с объединенной энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.







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Украина пообещала не покупать электроэнергию со строящейся вблизи литовской границы Белорусской АЭС (БелАЭС), утверждает министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас."Хотя ранее и приходилось слышать разные заявления, теперь весть Украины ясна - ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе Украина не планирует покупать и не будет покупать электроэнергию со строящейся в Островце АЭС", - сказал Вайчюнас после прошедших 6 мая переговоров с врио министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольгой Буславец.Вайчюнаса цитирует агентство BNS.По словам Вайчюнаса, это заявление украинского министра - важный сигнал Евросоюзу (ЕС) и странам Балтии, а также Польше: "Украина солидаризируется с Литвой в плане отказа от покупки электроэнергии с БелАЭС".В парламенте Украины рассматривается законопроект об интеграции страны в энергосистему Европы, одновременно с этим предлагается запретить коммерческий импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами ЕС или Энергетического союза.В свою очередь Буславец в ходе переговоров отметила, что в ближайшие годы на Украине будет сохраняться профицит электроэнергии, поэтому вопрос импорта электроэнергии из других стран для нее неактуален, сообщает Минэкоэнерго Украины на своем сайте в четверг.