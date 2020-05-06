06.05.2020

В ближайшее время посещение лесов будут разрешены по всей стране.





На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.





"Прошедшие в последние дни дожди стабилизировали ситуацию с лесными пожарами. Рассчитываем, что в ближайшее время запреты на посещение лесов будут сняты по всей стране", - сказали в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.Ограничения на данный момент действуют в пяти районах Беларуси, в том числе в трех районах Минской области (Борисовском, Воложинском и Пуховичском) и двух районах Гомельской (Житковичском и Лельчицком). Запреты уже сняли на всей территории Гродненской, Могилевской, Брестской и Витебской областей.Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Меры ограничительного характера вводятся в случае установления высокого класса пожарной опасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов - обеспечение безопасности граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет согласно ст.15.29 КоАП предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).