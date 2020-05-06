На АЭС в Островце прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока

06.05.2020

На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока.



На АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом. До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме.



В соответствии с техническим регламентом специалисты Белоруской АЭС совместно с генеральным подрядчиком – АО ИК АСЭ – обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля, сообщила пресс-служба Минэнерго Беларуси.