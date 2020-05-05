05.05.2020

ОАО "Камволь" ведет переговоры с компаниями из Канады и Соединенных Штатов."Активно ведутся переговоры с партнерами из дальнего зарубежья - международными торговыми домами Alliance Apparel Group Inc. из США и Les Enterprises Presidentielles Inc. из Канады, которые специализируются на производстве одежды из шерстяных, хлопчатобумажных, льняных тканей, пряжи и синтетических волокон", - отметили в пресс-службе концерна "Беллегпром".За первый квартал текущего года ОАО "Камволь" наладило сотрудничество с рядом крупных партнеров, в том числе в Евразийском экономическом союзе. Среди самых значимых - дистрибьюторы в России, Армении, а также в Узбекистане. За этот период заключены договоры на $7,5 млн.Как рассказали в концерне, в 2019 году предприятие увеличило поставки в Россию в 1,3 раза, в Украину - в 1,5, в Узбекистан - в 3,2, в Молдову - в 1,3, в Азербайджан - в 16 раз. Всего продукция акционерного общества экспортируется в 17 стран.