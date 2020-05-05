Внешнеторговый товарооборот Минска существенно сократился
05.05.2020
Внешнеторговый оборот Минска за три месяца 2020 года составил 5 млрд 59,2 млн долларов, сократившись к уровню января—марта 2019-го на 18,7% в текущих ценах, следует из данных главного статистического управления столицы.
Экспорт товаров составил 1 млрд 799,5 млн долларов (-34,3%), импорт — 3 млрд 259,7 млн (-6,4%).
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь—март 2020 года составило 1 млрд 460,2 млн долларов. По итогам первых трех месяцев 2019 года сальдо также было отрицательным, но почти вдвое меньше — 743,9 млн долларов.
Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС составил 2 млрд 561,6 млн долларов, или на 2,3% меньше, чем за первый квартал 2019 года. Экспорт товаров вырос на 5,6% до 892 млн, импорт — снизился на 6% до 1 млрд 669,6 млн долларов. В торговле с этими странами отрицательное сальдо составило 777,6 млн долларов (в январе—марте 2019 года — минус 931,4 млн).
Товарооборот с Россией за три месяца 2020 года составил 2 млрд 499,4 млн долларов (-2,2%). Экспорт товаров составил 849,7 млн (+7,1%), импорт — 1 млрд 649,7 млн (-6,4%). Отрицательное сальдо в торговле с РФ — 800 млн долларов (в январе—марте 2019 года — минус 968,3 млн).
Внешнеторговый оборот белорусской столицы со странами Евросоюза за январь—март 2020 года составил 899,1 млн долларов (-22,3%), экспорт товаров — 258,6 млн долларов (-47,6%), импорт — 640,5 млн (-3,4%). Отрицательное сальдо в торговле со странами ЕС составило 381,9 млн долларов (в январе—марте 2019 года — минус 169,8 млн).
Экспорт товаров составил 1 млрд 799,5 млн долларов (-34,3%), импорт — 3 млрд 259,7 млн (-6,4%).
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь—март 2020 года составило 1 млрд 460,2 млн долларов. По итогам первых трех месяцев 2019 года сальдо также было отрицательным, но почти вдвое меньше — 743,9 млн долларов.
Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС составил 2 млрд 561,6 млн долларов, или на 2,3% меньше, чем за первый квартал 2019 года. Экспорт товаров вырос на 5,6% до 892 млн, импорт — снизился на 6% до 1 млрд 669,6 млн долларов. В торговле с этими странами отрицательное сальдо составило 777,6 млн долларов (в январе—марте 2019 года — минус 931,4 млн).
Товарооборот с Россией за три месяца 2020 года составил 2 млрд 499,4 млн долларов (-2,2%). Экспорт товаров составил 849,7 млн (+7,1%), импорт — 1 млрд 649,7 млн (-6,4%). Отрицательное сальдо в торговле с РФ — 800 млн долларов (в январе—марте 2019 года — минус 968,3 млн).
Внешнеторговый оборот белорусской столицы со странами Евросоюза за январь—март 2020 года составил 899,1 млн долларов (-22,3%), экспорт товаров — 258,6 млн долларов (-47,6%), импорт — 640,5 млн (-3,4%). Отрицательное сальдо в торговле со странами ЕС составило 381,9 млн долларов (в январе—марте 2019 года — минус 169,8 млн).
В страны вне СНГ экспорт в январе—марте снизился на 62,9% до 501 млн долларов, импорт — на 6,8% до 1 млрд 448,2 млн. В целом товарооборот снизился на 32,9% до 1 млрд 949,2 млн долларов, а отрицательное сальдо составило 947,2 млн против отрицательного в 202,9 млн долларов в январе—марте 2019 года.
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