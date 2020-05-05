05.05.2020

"Мега-событие пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года", - говорится в сообщении.





Организаторы World Expo-2020 Dubai заявили о переносе сроков проведения международного выставочного шоу в Абу-Даби (ОАЭ) на октябрь 2021 года.Ожидалось, что выставка привлечёт около 11 млн посетителей. При этом Expo-2020 Dubai сохранит название на следующий год.World Expo является всемирной выставочной площадкой, на которой страны-участницы представляют свои индустриальные, научно-технические и гуманитарные достижения за многие годы.