World Expo 2020 перенесли на следующий год из-за коронавируса
05.05.2020
Организаторы World Expo-2020 Dubai заявили о переносе сроков проведения международного выставочного шоу в Абу-Даби (ОАЭ) на октябрь 2021 года.
World Expo является всемирной выставочной площадкой, на которой страны-участницы представляют свои индустриальные, научно-технические и гуманитарные достижения за многие годы.
"Мега-событие пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
Ожидалось, что выставка привлечёт около 11 млн посетителей. При этом Expo-2020 Dubai сохранит название на следующий год.
World Expo является всемирной выставочной площадкой, на которой страны-участницы представляют свои индустриальные, научно-технические и гуманитарные достижения за многие годы.
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