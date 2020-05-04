«Керамин» выпускает керамическую плитку с антибактериальной защитой
04.05.2020
ОАО "Керамин" по итогам I квартала 2020 года нарастило производство на 13,1% до более чем Br78,5 млн и освоило новые виды продукции. Об этом сообщил заместитель генерального директора по производству и маркетингу предприятия Евгений Костюков.
"В прошлом году изготовлено продукции в текущих ценах более чем на Br312,7 млн., что немного меньше, чем в 2018-м, но при этом нам удалось достичь неплохих показателей экспорта. В прошлом году на экспорт было отгружено продукции почти на $52 млн. В I квартале этого года экспортировали изделия на сумму более чем $10,4 млн. Это ниже аналогичного показателя 2019 года, однако с учетом непростой ситуации, сложившейся в настоящее время, и затишьем на внешних рынках сбыта это неплохой показатель. К тому же мы продолжаем заключать контракты и видим активный спрос на нашу продукцию на внутреннем рынке", - отметил заместитель генерального директора.
По его данным, соотношение экспорта товаров и объемов промышленного производства в январе-марте 2020 года составило 29,8%, за аналогичный период прошлого года этот показатель был на уровне 36,8%. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг за I квартал достигла Br43,7 млн, в прошлом году за такой же период - Br45,2 млн. Рентабельность продаж за первые три месяца 2020 года составила 9,83% при задании 1,6%. Запасы готовой продукции на конец I квартала составили Br66,4 млн, или 253,9% к среднемесячному объему производства.
Инвестиции ОАО "Керамин" в основной капитал за январь-март составили Br618 тыс., в прошлом году их объем равнялся почти Br3,5 млн. Средняя заработная плата сотрудников предприятия в I квартале была почти Br1,2 тыс. и увеличилась на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2019 году - Br1,245 тыс., что на 4,2% больше, чем в 2018-м.
Евгений Костюков отметил, что "Керамин" постоянно осваивает выпуск новых видов востребованной продукции, например, больших форматов. Предприятие уже выпускает керамическую плитку размером 30х60 см и 25х75 см. В этом году планируется начать производство плитки форматом 30х90 см, которая, по мнению заместителя генерального директора, будет пользоваться большим спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
Кроме того, ОАО "Керамин" начало производить керамическую плитку с антибактериальной защитой. "В мире, где забота о здоровье человека вышла на первый план, постоянная защита нужна не только человеческому организму, но и вещам, окружающим его. На рабочих поверхностях кухонной зоны, в санузлах скапливается огромное количество микробов, которые не исчезают от обычной влажной уборки. Теперь у "Керамина" есть решение этой проблемы: применение совместно с американской компанией инновационной технологии Microban с использованием активных химических элементов, которые равномерно распределены в глазурном слое керамической плитки и обеспечивают антибактериальные свойства", - отметил заместитель руководителя предприятия.
Благодаря этой технологии защитное покрытие плитки не подвержено износу, воздействию климатических факторов и частых уборок любого помещения. Специальные химические элементы наносятся на плитку в процессе ее производства. "Активные антибактериальные компоненты Microban наносятся на поверхность плитки перед обжигом, по завершении которого они становятся неотъемлемой частью поверхности плитки. Этот активный антибактериальный компонент не смоется и не сотрется со временем и гарантирует эффективную защиту даже в труднодоступных местах. Как это работает? Когда бактерии вступают в контакт с поверхностью керамической плитки, обработанной с помощью технологии Microban, нарушается их биологическое функционирование, прекращается жизненный цикл клеток и бактерии гибнут", - пояснил он.
"В прошлом году изготовлено продукции в текущих ценах более чем на Br312,7 млн., что немного меньше, чем в 2018-м, но при этом нам удалось достичь неплохих показателей экспорта. В прошлом году на экспорт было отгружено продукции почти на $52 млн. В I квартале этого года экспортировали изделия на сумму более чем $10,4 млн. Это ниже аналогичного показателя 2019 года, однако с учетом непростой ситуации, сложившейся в настоящее время, и затишьем на внешних рынках сбыта это неплохой показатель. К тому же мы продолжаем заключать контракты и видим активный спрос на нашу продукцию на внутреннем рынке", - отметил заместитель генерального директора.
По его данным, соотношение экспорта товаров и объемов промышленного производства в январе-марте 2020 года составило 29,8%, за аналогичный период прошлого года этот показатель был на уровне 36,8%. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг за I квартал достигла Br43,7 млн, в прошлом году за такой же период - Br45,2 млн. Рентабельность продаж за первые три месяца 2020 года составила 9,83% при задании 1,6%. Запасы готовой продукции на конец I квартала составили Br66,4 млн, или 253,9% к среднемесячному объему производства.
Инвестиции ОАО "Керамин" в основной капитал за январь-март составили Br618 тыс., в прошлом году их объем равнялся почти Br3,5 млн. Средняя заработная плата сотрудников предприятия в I квартале была почти Br1,2 тыс. и увеличилась на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2019 году - Br1,245 тыс., что на 4,2% больше, чем в 2018-м.
Евгений Костюков отметил, что "Керамин" постоянно осваивает выпуск новых видов востребованной продукции, например, больших форматов. Предприятие уже выпускает керамическую плитку размером 30х60 см и 25х75 см. В этом году планируется начать производство плитки форматом 30х90 см, которая, по мнению заместителя генерального директора, будет пользоваться большим спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
Кроме того, ОАО "Керамин" начало производить керамическую плитку с антибактериальной защитой. "В мире, где забота о здоровье человека вышла на первый план, постоянная защита нужна не только человеческому организму, но и вещам, окружающим его. На рабочих поверхностях кухонной зоны, в санузлах скапливается огромное количество микробов, которые не исчезают от обычной влажной уборки. Теперь у "Керамина" есть решение этой проблемы: применение совместно с американской компанией инновационной технологии Microban с использованием активных химических элементов, которые равномерно распределены в глазурном слое керамической плитки и обеспечивают антибактериальные свойства", - отметил заместитель руководителя предприятия.
Благодаря этой технологии защитное покрытие плитки не подвержено износу, воздействию климатических факторов и частых уборок любого помещения. Специальные химические элементы наносятся на плитку в процессе ее производства. "Активные антибактериальные компоненты Microban наносятся на поверхность плитки перед обжигом, по завершении которого они становятся неотъемлемой частью поверхности плитки. Этот активный антибактериальный компонент не смоется и не сотрется со временем и гарантирует эффективную защиту даже в труднодоступных местах. Как это работает? Когда бактерии вступают в контакт с поверхностью керамической плитки, обработанной с помощью технологии Microban, нарушается их биологическое функционирование, прекращается жизненный цикл клеток и бактерии гибнут", - пояснил он.
Примерами керамической плитки "Керамин" с использованием этой технологии являются коллекции "Барьер" и "Калипсо".
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