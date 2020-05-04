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Польша начала строить замену российскому Газпром

04.05.2020
Итальянская инжиниринговая компания Saipem (в лице "дочки" U.K. Saipem Ltd.) получила контракт на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу на сумму 280 млн евро, сообщают Saipem и заказчик Gaz-System S.A.

275 км 36-дюймовых труб будет уложено на глубине от 4 до 57 м при помощи судов Saipem, осуществляющих укладку труб при помощи S-метода. Также подрядчик обеспечит строительство участков вывода магистрали на берег методом микротоннелирования.

Saipem начнет свои работы во второй половине года с подготовки строительных площадок в районах входа трубы в море и начало строительства тоннелей. Также во втором полугодии 2020 года начнутся исследования трассы газопровода. Укладка труб начнется летом 2021 года, а начало поставок газа по трубе запланировано на 1 октября 2022 года.

Проект собрал все необходимые разрешения кроме согласия Швеции на строительство трубы в ее исключительной экономической зоне - оно ожидается в ближайшие месяцы.

Проект реализуется с привлечением финансирования ЕС - всего выделено 266,8 млн евро.

Строительство газопровода мощностью 10 млрд куб. м в год должно закончиться к октябрю 2022 года, совпадая с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом". Польская госкомпания PGNiG в течение последних 11 лет приобретает лицензии на добычу на норвежском континентальном шельфе с целью поставок в Baltic Pipe. Сейчас компания владеет акциями 25 лицензий в регионе.


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