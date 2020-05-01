Имущественный комплекс Воропаевского деревообрабатывающего комбината продан на торгах
01.05.2020
Владельцем здания и основного производственного оборудования Воропаевского деревообрабатывающего комбината стал инвестор из Беларуси. Торги были организованы ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Для жителей небольшого горпоселка в Поставском районе это в первую очередь означает, что сохранятся рабочие места.
Как сообщили организаторы торгов, комплекс имущества продан единственному участнику по цене свыше 556 тыс. рублей. «Инвестирование в покупку промышленных предприятий в сложившейся по всему миру сложной экономической ситуации является примером разумности и дальновидности белорусского бизнеса, представители которого четко понимают, что работать нужно здесь и сейчас», — отметила директор центра маркетинга Ирина Макаренко.
Комплекс выставлялся на продажу в пятый раз в ходе процедуры ликвидации акционерного общества, которое признано банкротом. На этот раз начальная цена лота была снижена на 60% от первоначально сформированной. С учетом практики реализации имущества ликвидируемых организаций, когда приходится снижать цену на 80% и более, результат аукциона по Воропаевскому ДОКу можно признать хорошим, считает Ирина Макаренко. Для того, чтобы сделка состоялась, центр маркетинга провел комплексную работу по поиску инвесторов внутри страны и за рубежом, максимально задействовав информационные ресурсы, в том числе Министерства иностранных дел Беларуси, администрации СЭЗ «Витебск» и Витебского отделения БелТПП.
В состав комплекса включено 27 зданий суммарной площадью около 13,4 тыс. кв. м, а также 140 единиц станков и специализированного оборудования, которые позволяют наладить переработку древесины и производство изделий, в том числе массива дерева, ДСП и ДВП.
Имущество расположено на земельном участке свыше 7 га. На территории сохранились площадки для выгрузки габаритных грузов, эстакады, железнодорожные пути, недалеко находится грузовая железнодорожная станция и проходит трасса Р45 Полоцк — Глубокое — граница Литвы (Котловка).
Как сообщили организаторы торгов, комплекс имущества продан единственному участнику по цене свыше 556 тыс. рублей. «Инвестирование в покупку промышленных предприятий в сложившейся по всему миру сложной экономической ситуации является примером разумности и дальновидности белорусского бизнеса, представители которого четко понимают, что работать нужно здесь и сейчас», — отметила директор центра маркетинга Ирина Макаренко.
Комплекс выставлялся на продажу в пятый раз в ходе процедуры ликвидации акционерного общества, которое признано банкротом. На этот раз начальная цена лота была снижена на 60% от первоначально сформированной. С учетом практики реализации имущества ликвидируемых организаций, когда приходится снижать цену на 80% и более, результат аукциона по Воропаевскому ДОКу можно признать хорошим, считает Ирина Макаренко. Для того, чтобы сделка состоялась, центр маркетинга провел комплексную работу по поиску инвесторов внутри страны и за рубежом, максимально задействовав информационные ресурсы, в том числе Министерства иностранных дел Беларуси, администрации СЭЗ «Витебск» и Витебского отделения БелТПП.
В состав комплекса включено 27 зданий суммарной площадью около 13,4 тыс. кв. м, а также 140 единиц станков и специализированного оборудования, которые позволяют наладить переработку древесины и производство изделий, в том числе массива дерева, ДСП и ДВП.
Имущество расположено на земельном участке свыше 7 га. На территории сохранились площадки для выгрузки габаритных грузов, эстакады, железнодорожные пути, недалеко находится грузовая железнодорожная станция и проходит трасса Р45 Полоцк — Глубокое — граница Литвы (Котловка).
Последние новости рубрики
-
01.05.2020Имущественный комплекс Воропаевского деревообрабатывающего комбината продан на торгах
-
01.05.2020Китай будет покупать у Беларуси калий по $220 за тонну
-
30.04.2020Срок начала платы за тепло и газ по полным тарифам для не занятых в экономике перенесли на год
-
30.04.2020С 1 мая Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть
-
29.04.2020Мозырский НПЗ снизит переработку из-за ремонта
-
29.04.2020Беларусь купила саудовскую нефть
-
27.04.2020Бюджет прожиточного минимума на три месяца увеличится
-
24.04.2020Светлогорский ЦКК готовит второй поезд в Китай
-
23.04.2020Беларусь установила тариф на транспортировку нефти из Польши
-
22.04.2020В Беларуси 5 кожевенных предприятий хотят объединить в холдинг
-
21.04.2020В мире установилась отрицательная цена на нефть. Впервые в истории
-
21.04.2020Пеллетный завод в Кличевском лесхозе планируют ввести в эксплуатацию до 1 июня 2020 года
-
20.04.2020«Славкалий» добыл первую соль на Нежинском ГОК
-
17.04.2020Государство поможет стеклозаводу «Неман» построить новый цех
-
17.04.2020ЕБРР инвестирует в 2020 году $400 млн в белорусские проекты
Май 2020 | Апрель 2020 | Март 2020 | Февраль 2020 | Январь 2020 | Декабрь 2019 | Ноябрь 2019 | Октябрь 2019 | Сентябрь 2019 | Август 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | Апрель 2019 | Март 2019 | Февраль 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006