Имущественный комплекс Воропаевского деревообрабатывающего комбината продан на торгах

01.05.2020

Владельцем здания и основного производственного оборудования Воропаевского деревообрабатывающего комбината стал инвестор из Беларуси. Торги были организованы ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Для жителей небольшого горпоселка в Поставском районе это в первую очередь означает, что сохранятся рабочие места.



Как сообщили организаторы торгов, комплекс имущества продан единственному участнику по цене свыше 556 тыс. рублей. «Инвестирование в покупку промышленных предприятий в сложившейся по всему миру сложной экономической ситуации является примером разумности и дальновидности белорусского бизнеса, представители которого четко понимают, что работать нужно здесь и сейчас», — отметила директор центра маркетинга Ирина Макаренко.



Комплекс выставлялся на продажу в пятый раз в ходе процедуры ликвидации акционерного общества, которое признано банкротом. На этот раз начальная цена лота была снижена на 60% от первоначально сформированной. С учетом практики реализации имущества ликвидируемых организаций, когда приходится снижать цену на 80% и более, результат аукциона по Воропаевскому ДОКу можно признать хорошим, считает Ирина Макаренко. Для того, чтобы сделка состоялась, центр маркетинга провел комплексную работу по поиску инвесторов внутри страны и за рубежом, максимально задействовав информационные ресурсы, в том числе Министерства иностранных дел Беларуси, администрации СЭЗ «Витебск» и Витебского отделения БелТПП.



В состав комплекса включено 27 зданий суммарной площадью около 13,4 тыс. кв. м, а также 140 единиц станков и специализированного оборудования, которые позволяют наладить переработку древесины и производство изделий, в том числе массива дерева, ДСП и ДВП.



Имущество расположено на земельном участке свыше 7 га. На территории сохранились площадки для выгрузки габаритных грузов, эстакады, железнодорожные пути, недалеко находится грузовая железнодорожная станция и проходит трасса Р45 Полоцк — Глубокое — граница Литвы (Котловка).