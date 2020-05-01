Китай будет покупать у Беларуси калий по $220 за тонну
01.05.2020
Белорусская калийная компания достигла соглашения о стоимости поставок в Китай в 2020 году.
"БКК и консорциум китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) приняли решение сделать жизненно необходимый для всего мирового рынка удобрений шаг и заключить соглашение о новой цене китайского контракта. Новый китайский контракт заключен по цене $220 с поставками в 2020 году", - сообщили в пресс-службе.
Цена нового китайского контракта создает прочный фундамент для стабилизации, восстановления и последующего поступательного развития мирового калийного рынка, считают в БКК.
"Складывающая в последнее время макроэкономическая ситуация в мире отличается рядом кризисных факторов: историческое падение цен на нефть и иные сырьевые ресурсы, девальвация национальных валют и т.д. Пандемия COVID-19 внесла свой негативный вклад в общую нестабильную обстановку, затронув в числе прочих рынок удобрений и сельского хозяйства, оказав влияние на целостность логистических цепочек и регулярность поставок, - констатировали в БКК. - Введенные карантинные меры заставили как правительства, так и население большей части мира еще более отчетливо оценить значение сельскохозяйственной отрасли для нормальной жизни. Продовольственная безопасность вновь становится во главу угла, и обеспечение непрерывности производства продуктов питания и связанных с ними цепочек поставок должно стать приоритетной задачей для всех".
БКК поблагодарила китайских партнеров за конструктивный подход, понимание ситуации и стремление к развитию рынка. Со своей стороны Белорусская калийная компания и "Беларуськалий" принимают все необходимые меры для поддержания бизнес-процессов на высоком уровне, заверили в БКК.
"В условиях столь глобального кризиса мы также призываем всех участников логистической цепочки (стивидоров в портах погрузки и выгрузки, судовладельцев, железные дороги, компании, доставляющие грузы автотранспортом) оказать максимум содействия в оперативном продвижении удобрений к конечному потребителю, к фермерам. Ведь возвращение к нормальной жизни сейчас - задача каждого ответственного бизнеса, а сельское хозяйство было и остается ключевой отраслью для населения", - отметили в БКК.
БЕЛТА
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