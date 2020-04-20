20.04.2020

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей - второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год. Данный инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОК запущено в 2017 году. Реализует проект ИООО "Славкалий".





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Механизированные комплексы "Ульяна" и "Ольга" достигли первого слоя каменной соли во время шахтостроительных работ на Нежинском ГОК, сообщили в пресс-службе компании "Славкалий".В январе текущего года был успешно завершен начавшийся в июле 2019 года комплекс работ по обеспечению устойчивого крепления шахтных стволов, механизированные комплексы SBR возобновили работу.На строящемся калийном предприятии проходка шахтных стволов выполняется механизированным способом с помощью инновационных стволопроходческих машин SBR, изготовленных в Германии по специальному заказу "Славкалия". Технология заменяет ручной труд в шахте, не требует применения взрывчатки, высокоэффективна и экологична.