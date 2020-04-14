14.04.2020

Для эффективности применения многоразовых повязок действуют те же требования по использованию, что и для одноразовых: важно менять средства защиты каждые 2-3 часа, а в случае увлажнения ткани от кашля или чихания – чаще. Многоразовые изделия допустимо стирать вручную в горячей воде в мыльном растворе, отдельно от остального белья, сушить в расправленном состоянии, обязательно проглаживать горячим утюгом с двух сторон.









ОАО «Моготекс» временно перешло на производство повязок для лица. На данный предприятие в Могилеве, а также филиалы в Кобрине, Полоцке и Быхове выпускают средства индивидуальной защиты. В планах нарастить объемы до 80 тыс. повязок в сутки.Ведущий производитель текстильной продукции в Беларуси и ближнем зарубежье приступил к производству многоразовых повязок с конца февраля. Сейчас налажено собственное производство марли смесовой, а также изготовление повязок из марли и хлопко- и вискозосодержащей ткани. На днях предприятие получило Декларацию соответствия повязок требованиям СТБ 638. Произведенные на «Моготексе» средства индивидуальной защиты поставляются для реализации через аптечную сеть Могилевского РУП «Фармация», а также переданы сотрудникам общества для использования на рабочих местах.Для самостоятельного изготовления защитной повязки в домашних условиях специалисты предприятия рекомендуют использовать хлопкосодержащую ткань арт.07С11. Ее можно приобрести в фирменных магазинах «Моготекс» в Минске, Могилеве и Бресте. Стоимость однотонной ткани составляет Br8,85 за метр, с рисунком – Br11,4. При самостоятельном изготовлении повязки рекомендуется сложение ткани в 2 слоя.