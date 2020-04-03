03.04.2020

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти на Мозырский и Новополоцкий НПЗ в Беларуси.





В компании пояснили, что поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее – то есть с премией 5$ на тонну.





26 февраля пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим» сообщила, что в марте 2020 года российскую нефть в Беларусь, помимо группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, будут поставлять пять нефтяных компаний. В «Белнефтехиме» пояснили, что поставки будут осуществляться без премии к рыночной цене.





Прежние контракты на поставку в Беларусь российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. Стороны ведут переговоры по условиям поставок. С 4 января поставки сырья в страну возобновили нефтяные компании подконтрольной российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву группы «Сафмар».7 февраля замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров в Сочи заявил, что нефть из России в Беларусь будет поставляться компаниями по рыночной цене, без вмешательства властей в процесс ценообразования.