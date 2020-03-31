31.03.2020





ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" экспортировало 2,2 млн т металлопродукции на $1,16 млрд в 2019 году.Продукция Белорусского металлургического завода была востребована в 65 странах. Лидирующие позиции в региональном распределении экспорта занимали страны ЕС, Россия и Африка. "По итогам двух месяцев 2020 года в пятерку ключевых импортеров белорусской металлопродукции вошли Россия, Германия, Польша, Литва и Нидерланды", - рассказали на предприятии.БМЗ открыто к тесному взаимодействию с потребителями, удовлетворению их запросов. Эти факторы в комплексе с другими пропорционально отражаются на индексе потребительской лояльности клиентов (NPS). По итогам работы 2019 года этот показатель составил 85,9%, или плюс 4,5 процентного пункта по сравнению с 2018-м. Это самый высокий результат за все время проведения исследований.Для изучения NPS соответствующие анкеты были направлены потребителям белорусской металлопродукции из Европы, Америки, Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ. "Мнение о взаимодействии с БМЗ в 2019 году высказали 135 компаний. 88,1% опрошенных готовы рекомендовать Белорусский металлургический завод для сотрудничества, 9,6% заняли нейтральную позицию и только 2,2% респондентов высказали критические замечания. По существующей методологии расчета, разница между процентом лояльных и недовольных клиентов является показателем NPS", - отметили в пресс-службе.