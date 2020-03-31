Деревообрабатывающие предприятия ищут возможность увеличить поставки в страны ЕС
31.03.2020
В Беларуси планируют разработать план действий по наращиванию экспорта продукции деревообрабатывающей отрасли в ЕС. Этой работой займутся МИД, белорусские диппредставительства и концерн "Беллесбумпром".
"Самый лучший экспорт - это тот, который базируется на собственном сырье. А в Беларуси собственного сырья хватает. Премиальные для нас рынки сбыта сосредоточены в ЕС, и белорусские лесоматериалы пользуются спросом", - отметил директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо.
Во время видеоконференции с участием белорусских производителей была проанализирована структура белорусского экспорта в ЕС продукции деревообрабатывающей отрасли, выявлены наиболее востребованные товарные позиции, определена роль тарифных и нетарифных барьеров.
"Самый лучший экспорт - это тот, который базируется на собственном сырье. А в Беларуси собственного сырья хватает. Премиальные для нас рынки сбыта сосредоточены в ЕС, и белорусские лесоматериалы пользуются спросом", - отметил директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо.
Во время видеоконференции с участием белорусских производителей была проанализирована структура белорусского экспорта в ЕС продукции деревообрабатывающей отрасли, выявлены наиболее востребованные товарные позиции, определена роль тарифных и нетарифных барьеров.
В видеоконференции приняли участие представители концерна "Беллесбумпром", Республиканской лесопромышленной ассоциации, Белорусской лесной компании, Банка развития, "Витебскдрева", Шкловского завода газетной бумаги и других белорусских производителей. На вопросы участников отвечали советник посольства Беларуси в Бельгии, советник постоянного представительства Беларуси при ЕС Кирилл Петровский, а также эксперты Национального центра маркетинга МИД.
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