24.03.2020

В частности Георгиева заявила:





"Во-первых, перспективы глобального роста: для 2020 года он отрицательный. Наблюдается рецессия.

Но мы ожидаем выздоровления в 2021 году. Чтобы достичь этого, первостепенное внимание следует уделять приоритетам сдерживания и укреплению систем здравоохранения повсюду.

Экономическое воздействие будет серьезным, но чем быстрее вирус остановится, тем быстрее и мощнее будет восстановление.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева выступила с обращением, в котором говорится что человеческие издержки пандемии коронавируса уже неизмеримы, и все страны должны работать вместе, чтобы защитить людей и ограничить экономический ущерб. Заявление было сделано вчера после телефонного совещания министров финансов и глав центробанков стран G20.

Мы решительно поддерживаем чрезвычайные финансовые меры, которые многие страны уже предприняли для укрепления систем здравоохранения и защиты пострадавших работников и фирм. Мы приветствуем шаги крупных центральных банков по смягчению монетарной политики. Эти смелые усилия отвечают интересам не только каждой страны, но и мировой экономики в целом. Но потребуется еще больше усилий, особенно на фискальном фронте.

Во-вторых, страны с развитой экономикой, как правило, находятся в лучшем положении для реагирования на кризис, но многие развивающиеся рынки и страны с низким уровнем дохода сталкиваются с серьезными проблемами. На них сильно повлияли внешние потоки капитала. Инвесторы уже сняли 83 миллиарда долларов США с развивающихся рынков с начала кризиса, что является крупнейшим когда-либо зафиксированным оттоком капитала. Мы особенно обеспокоены тем, что страны с низким уровнем дохода находятся в бедственном положении. В этом вопросе мы тесно сотрудничаем со Всемирным банком".