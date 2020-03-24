МВФ предупредил о рецессии в экономике
Мы решительно поддерживаем чрезвычайные финансовые меры, которые многие страны уже предприняли для укрепления систем здравоохранения и защиты пострадавших работников и фирм. Мы приветствуем шаги крупных центральных банков по смягчению монетарной политики. Эти смелые усилия отвечают интересам не только каждой страны, но и мировой экономики в целом. Но потребуется еще больше усилий, особенно на фискальном фронте.
Во-вторых, страны с развитой экономикой, как правило, находятся в лучшем положении для реагирования на кризис, но многие развивающиеся рынки и страны с низким уровнем дохода сталкиваются с серьезными проблемами. На них сильно повлияли внешние потоки капитала. Инвесторы уже сняли 83 миллиарда долларов США с развивающихся рынков с начала кризиса, что является крупнейшим когда-либо зафиксированным оттоком капитала. Мы особенно обеспокоены тем, что страны с низким уровнем дохода находятся в бедственном положении. В этом вопросе мы тесно сотрудничаем со Всемирным банком".
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