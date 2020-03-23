23.03.2020

В то же время, представитель Нацбанка не ожидает, что у белорусов будут расти долги по кредитам. "Не думаю, что это будет носить массовый характер. Тем более что мы оцениваем эти последствия как не слишком долгосрочные. С учетом рекомендованного механизма, то есть предоставления пролонгации, думаю, что здесь серьезных изменений не будет", - заметил Калечиц.





Белорусским предприятиям планируется предоставить налоговые каникулы, решение об этом может быть принято до конца месяца, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в понедельник в Минске."Такое поручение дано премьер-министром. Совместно с заинтересованными, в первую очередь с Минфином, отраслевыми министерствами, оно будет рассмотрено, и будет принято решение", - сказал Наливайко. Его цитирует госагентство БелТА.Он уточнил, что речь идет о представлении отсрочки по уплате налогов. "Пока детализации нет. Все эти вопросы находятся в проработке. Думаю, до конца месяца решение должно быть принято", - добавил Наливайко.Заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц в свою очередь прокомментировал возможность предоставления кредитных каникул предприятиям. По его информации, пакет мер предусматривает временные послабления для банков с точки зрения требований по управлению рисками. "Это нужно как раз для того, чтобы они могли, учитывая объективные обстоятельства, подходить к предприятиям, их задолженности более гибко в зависимости от обстоятельств, ситуации", - пояснил Калечиц.В части кредитных каникул для физических лиц, регулятор рекомендовал коммерческим банкам применять индивидуальный подход в каждом случае. "Если у граждан действительно будут заслуживающие внимания обстоятельства, связанные с неоплачиваемыми отпусками, потерей работы в связи с известными обстоятельствами, то рекомендовано подходить гибко с точки зрения рассрочки по времени уплаты процентов и основного долга", - сказал Калечиц.