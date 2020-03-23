23.03.2020

исключен реквизит "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи;

приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия;

вместо "2009" указан год выпуска в обращение – "2020";

надпись "ПЯЦЬДЗЕСЯТ" на банкноте номиналом 50 рублей заменена на "ПЯЦЬДЗЯСЯТ".

Банкноты 2020 года выпуска изготовлены акционерным обществом "Гознак" (Российская Федерация). Банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 белорусских рублей, выпущенные в обращение в 2016 году, остаются законным платежным средством Республики Беларусь.









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С 23 марта в Беларуси введены в обращение обновленные банкноты номиналом 20 и 50 рублей. Это банкноты образца 2009 года, но с усиленным защитным комплексом за счет дополнительного водяного знака, более широкой защитной нити, а для 50 белорусских рублей еще и изображения с цветопеременным эффектом.Как сообщили в Национальном банке Беларуси. в дизайн обновленных банкнот, по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом 20 и 50 белорусских рублей, внесены следующие изменения: