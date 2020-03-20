20.03.2020

Проект уже прошел государственную экспертизу. Подписан договор на поставку основного технологического оборудования с одним из ведущих мировых производителей – немецкой компанией Bruckner. Приступить к строительству в соответствии с графиком планируется в апреле. Общий объем инвестиций составит Br46 млн.





ОАО «Полоцк-Стекловолокно» построит цех по производству термохимобработанных электроизоляционных тканей.Предприятие постоянно совершенствуют технологии и оборудование и улучшает качество выпускаемой продукции. Так, за минувший год акционерное общество направило на модернизацию производства более 30 млн рублей. В обширный перечень объектов инвестирования, как рассказал первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Роман Близнёв, вошло около 40 позиций, в том числе было реализовано десять крупных инвестиционных проектов. Среди основных – реконструкция стекловаренных печей №№1 и 7. Применение современных огнеупорных материалов и оптимальных инженерно-технических решений позволило повысить их производительность и продлить срок службы между ремонтами, снизить потребление энергоресурсов и улучшить условия труда персонала.Большая работа проведена по увеличению мощностей переработки стекловолокна. В размоточно-крутильном цехе №8 установлены новые машины, позволяющие нарастить объемы продукции и улучшить ее качество. Ткацкий цех №9 пополнили высокотехнологичные станки известной бельгийской компании Picanol. Представители поставщиков приезжали на завод для участия в пусконаладке оборудования, а специалисты ОАО «Полоцк-Стекловолокно» прошли обучение в Бельгии.Актуальной для предприятия задачей является снижение энергозатрат, доля которых в структуре себестоимости продукции занимает 32%. Важным шагом на этом пути стало внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии, которая помогает вести контроль, оперативно выявлять потери и оптимизировать потребление одного из самых дорогих ресурсов. На следующем этапе по такому же принципу планируется наладить автоматизированный учет природного газа, пара и дистиллированной воды.В целом, как отметил Роман Близнёв, благодаря масштабной работе по модернизации действующего производства, проводимой на протяжении прошлых лет, предприятию удалось сформировать определенный задел на будущее. В первую очередь это связано с продлением срока эксплуатации стекловаренных печей, реконструкция которых ежегодно требует больших вложений. Теперь появилась возможность сделать перерыв и выиграть время, а высвободившиеся средства направить на решение приоритетной задачи – организацию производства углубленной переработки стекловолокна. Главным инвестиционным проектом на текущий год является строительство цеха термохимобработанных электроизоляционных тканей для фольгированных диэлектриков.Для полочан это будет новое направление. Открывается возможность выйти на перспективный рынок и наладить сотрудничество с крупными международными компаниями. В частности, интерес проявили представители японской Panasonic, посетившие предприятие с целью аудита и проведения переговоров.Новый цех будет производить востребованный экспортный продукт. Объем производства – 24 миллиона метров электроизоляционных тканей в год. Открывается возможность сотрудничества с крупными международными компаниями.